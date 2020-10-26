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3 تصنيفات عالمية تحصدها جامعة الطائف خلال 2021

الجامعات السعودية نحو العالمية وفق أهداف رؤية 2030

أفاد الأستاذ الدكتور سعد بن عايض العتيبي الأستاذ بجامعة الطائف المدير الإقليمي السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشرق الأدنى، بأن من أبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية؛ سعيها نحو موقع في قائمة أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ- 2030م) وذلك وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقال "العتيبي": التصنيف العالمي لكبار الجامعات يرتبط بثلاثة عوامل متصلة متمثلة في تركيز الموهبة، ويُقصد بها طالب متميز وعضو هيئة تدريس متميز، بالإضافة إلى توفر التمويل والحوكمة، كما أن هناك حاجة إلى غيرها من السمات الحاسمة للحوكمة، مثل القادة الملهمين، والرؤية الاستراتيجية القوية، وفلسفة النجاح والتميز، والتطوير والتغيير التنظيمي.

وأضاف: الجامعات تسعى نحو تحقيق التزاماتها في رؤية 2030؛ وذلك عبر خلق تعليم يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم الموائمة لرؤية 2030، وتحقيق أهدافها التي أعلنتها ضمن خططها الاستراتيجية الموائمة لرؤية 2030.

وأردف "العتيبي": النجاح يقود إلى النجاح، والتميز يقود كذلك إلى التميز، ونحن أصبحنا في مرحلة حاسمة ينبغي فيها للجامعات العمل نحو الريادة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا ما نشهده اليوم من نجاحات متوالية نالتها جامعاتنا السعودية في ضوء رؤية وطنية ملهمة وقادة ملهمين حظيت بهم جامعاتنا، ويحق لنا جميعًا أن نفخر بتلك الإنجازات التي تحققت في ظل وجود رأس مال بشري قوي يتمثل في منسوبي جامعاتنا السعودية.

وتابع: إحدى قصص النجاح لجامعاتنا السعودية؛ هو ما حققته جامعة الطائف من إنجازات متسارعة في سعيها نحو تحقيق الريادة والوصول إلى التصنيف العالمي لكبار الجامعات ففي خلال هذا العام 2021، حققت جامعة الطائف ثلاثة إنجازات عالمية بدخولها تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققةً المركز الرابع على جامعات المملكة، كما تمكنت الجامعة من الدخول ضمن تصنيف التايمز وفي شهر أكتوبر دخلت الجامعة تصنيف QS العالمي؛ لتحتل مكانة علمية وأكاديمية بين جامعات العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 تصنيفات عالمية تحصدها جامعة الطائف خلال 2021
سبق

أفاد الأستاذ الدكتور سعد بن عايض العتيبي الأستاذ بجامعة الطائف المدير الإقليمي السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشرق الأدنى، بأن من أبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية؛ سعيها نحو موقع في قائمة أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ- 2030م) وذلك وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقال "العتيبي": التصنيف العالمي لكبار الجامعات يرتبط بثلاثة عوامل متصلة متمثلة في تركيز الموهبة، ويُقصد بها طالب متميز وعضو هيئة تدريس متميز، بالإضافة إلى توفر التمويل والحوكمة، كما أن هناك حاجة إلى غيرها من السمات الحاسمة للحوكمة، مثل القادة الملهمين، والرؤية الاستراتيجية القوية، وفلسفة النجاح والتميز، والتطوير والتغيير التنظيمي.

وأضاف: الجامعات تسعى نحو تحقيق التزاماتها في رؤية 2030؛ وذلك عبر خلق تعليم يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم الموائمة لرؤية 2030، وتحقيق أهدافها التي أعلنتها ضمن خططها الاستراتيجية الموائمة لرؤية 2030.

وأردف "العتيبي": النجاح يقود إلى النجاح، والتميز يقود كذلك إلى التميز، ونحن أصبحنا في مرحلة حاسمة ينبغي فيها للجامعات العمل نحو الريادة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا ما نشهده اليوم من نجاحات متوالية نالتها جامعاتنا السعودية في ضوء رؤية وطنية ملهمة وقادة ملهمين حظيت بهم جامعاتنا، ويحق لنا جميعًا أن نفخر بتلك الإنجازات التي تحققت في ظل وجود رأس مال بشري قوي يتمثل في منسوبي جامعاتنا السعودية.

وتابع: إحدى قصص النجاح لجامعاتنا السعودية؛ هو ما حققته جامعة الطائف من إنجازات متسارعة في سعيها نحو تحقيق الريادة والوصول إلى التصنيف العالمي لكبار الجامعات ففي خلال هذا العام 2021، حققت جامعة الطائف ثلاثة إنجازات عالمية بدخولها تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققةً المركز الرابع على جامعات المملكة، كما تمكنت الجامعة من الدخول ضمن تصنيف التايمز وفي شهر أكتوبر دخلت الجامعة تصنيف QS العالمي؛ لتحتل مكانة علمية وأكاديمية بين جامعات العالم.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:23 PM

3 تصنيفات عالمية تحصدها جامعة الطائف خلال 2021

الجامعات السعودية نحو العالمية وفق أهداف رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أفاد الأستاذ الدكتور سعد بن عايض العتيبي الأستاذ بجامعة الطائف المدير الإقليمي السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشرق الأدنى، بأن من أبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية؛ سعيها نحو موقع في قائمة أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ- 2030م) وذلك وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقال "العتيبي": التصنيف العالمي لكبار الجامعات يرتبط بثلاثة عوامل متصلة متمثلة في تركيز الموهبة، ويُقصد بها طالب متميز وعضو هيئة تدريس متميز، بالإضافة إلى توفر التمويل والحوكمة، كما أن هناك حاجة إلى غيرها من السمات الحاسمة للحوكمة، مثل القادة الملهمين، والرؤية الاستراتيجية القوية، وفلسفة النجاح والتميز، والتطوير والتغيير التنظيمي.

وأضاف: الجامعات تسعى نحو تحقيق التزاماتها في رؤية 2030؛ وذلك عبر خلق تعليم يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم الموائمة لرؤية 2030، وتحقيق أهدافها التي أعلنتها ضمن خططها الاستراتيجية الموائمة لرؤية 2030.

وأردف "العتيبي": النجاح يقود إلى النجاح، والتميز يقود كذلك إلى التميز، ونحن أصبحنا في مرحلة حاسمة ينبغي فيها للجامعات العمل نحو الريادة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهذا ما نشهده اليوم من نجاحات متوالية نالتها جامعاتنا السعودية في ضوء رؤية وطنية ملهمة وقادة ملهمين حظيت بهم جامعاتنا، ويحق لنا جميعًا أن نفخر بتلك الإنجازات التي تحققت في ظل وجود رأس مال بشري قوي يتمثل في منسوبي جامعاتنا السعودية.

وتابع: إحدى قصص النجاح لجامعاتنا السعودية؛ هو ما حققته جامعة الطائف من إنجازات متسارعة في سعيها نحو تحقيق الريادة والوصول إلى التصنيف العالمي لكبار الجامعات ففي خلال هذا العام 2021، حققت جامعة الطائف ثلاثة إنجازات عالمية بدخولها تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققةً المركز الرابع على جامعات المملكة، كما تمكنت الجامعة من الدخول ضمن تصنيف التايمز وفي شهر أكتوبر دخلت الجامعة تصنيف QS العالمي؛ لتحتل مكانة علمية وأكاديمية بين جامعات العالم.

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