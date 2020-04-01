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المغرب تسجل 15 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 617

"الصحة": 24 شخصًا تماثل للشفاء.. ومجموع الوفيات 36 حالة

سجلت المغرب مساء اليوم 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 617 حالة، فيما ظل العدد الإجمالي للوفيات مستقرًا عند 36 حالة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 24 حالة، وتم أيضًا استبعاد 2462 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات متبوعة بمدن مراكش وفاس والرباط.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 15 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 617
سبق

سجلت المغرب مساء اليوم 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 617 حالة، فيما ظل العدد الإجمالي للوفيات مستقرًا عند 36 حالة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 24 حالة، وتم أيضًا استبعاد 2462 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات متبوعة بمدن مراكش وفاس والرباط.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:30 AM

المغرب تسجل 15 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 617

"الصحة": 24 شخصًا تماثل للشفاء.. ومجموع الوفيات 36 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب مساء اليوم 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 617 حالة، فيما ظل العدد الإجمالي للوفيات مستقرًا عند 36 حالة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 24 حالة، وتم أيضًا استبعاد 2462 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات متبوعة بمدن مراكش وفاس والرباط.

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