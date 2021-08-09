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مصادر لـ "سبق": المعلمات سيُدرِّسن الصفوف الأولية بنين وبنات بـ91 مدرسة بمكة

إدارة التعليم اعتمدت تنفيذ تطبيق الطفولة المبكرة بداية من هذا العام الدراسي

علمت "سبق" من مصادرها بأن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اعتمدت للعام الدراسي المقبل 1443هـ تطبيق الطفولة المبكرة "رياض الأطفال وفصول الإسناد"، بحيث تتولى المعلمات تدريس الصفوف الأولية "طلاب وطالبات" في 91 مدرسة بمكة.

وبحسب قرار مدير تعليم مكة المكرمة فسيتم تنفيذ تطبيق الطفولة المبكرة بدءاً من هذا العام الدراسي الجديد بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل في تلك المدارس المستهدفة وعددها 91 مدرسة.

وفيما يخص مدارس البنين التي جاءت ضمن قائمة الـ ٩١ مدرسة فسوف يتم الاقتصار فيها على الصفوف الأولية فقط، بينما سيتم نقل طلاب المراحل الأخرى إلى المدارس المجاورة.

وكانت الإدارة التعليمية قد طلبت من إدارة الشؤون الإدارية والمالية في شهر شوال الماضي تكليف ملاك المباني المدرسية المستأجرة بإجراء التعديلات اللازمة والمناسبة لإعادة التخصيص حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر لـ "سبق": المعلمات سيُدرِّسن الصفوف الأولية بنين وبنات بـ91 مدرسة بمكة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها بأن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اعتمدت للعام الدراسي المقبل 1443هـ تطبيق الطفولة المبكرة "رياض الأطفال وفصول الإسناد"، بحيث تتولى المعلمات تدريس الصفوف الأولية "طلاب وطالبات" في 91 مدرسة بمكة.

وبحسب قرار مدير تعليم مكة المكرمة فسيتم تنفيذ تطبيق الطفولة المبكرة بدءاً من هذا العام الدراسي الجديد بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل في تلك المدارس المستهدفة وعددها 91 مدرسة.

وفيما يخص مدارس البنين التي جاءت ضمن قائمة الـ ٩١ مدرسة فسوف يتم الاقتصار فيها على الصفوف الأولية فقط، بينما سيتم نقل طلاب المراحل الأخرى إلى المدارس المجاورة.

وكانت الإدارة التعليمية قد طلبت من إدارة الشؤون الإدارية والمالية في شهر شوال الماضي تكليف ملاك المباني المدرسية المستأجرة بإجراء التعديلات اللازمة والمناسبة لإعادة التخصيص حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:15 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:08 AM

مصادر لـ "سبق": المعلمات سيُدرِّسن الصفوف الأولية بنين وبنات بـ91 مدرسة بمكة

إدارة التعليم اعتمدت تنفيذ تطبيق الطفولة المبكرة بداية من هذا العام الدراسي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
10,458

علمت "سبق" من مصادرها بأن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اعتمدت للعام الدراسي المقبل 1443هـ تطبيق الطفولة المبكرة "رياض الأطفال وفصول الإسناد"، بحيث تتولى المعلمات تدريس الصفوف الأولية "طلاب وطالبات" في 91 مدرسة بمكة.

وبحسب قرار مدير تعليم مكة المكرمة فسيتم تنفيذ تطبيق الطفولة المبكرة بدءاً من هذا العام الدراسي الجديد بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل في تلك المدارس المستهدفة وعددها 91 مدرسة.

وفيما يخص مدارس البنين التي جاءت ضمن قائمة الـ ٩١ مدرسة فسوف يتم الاقتصار فيها على الصفوف الأولية فقط، بينما سيتم نقل طلاب المراحل الأخرى إلى المدارس المجاورة.

وكانت الإدارة التعليمية قد طلبت من إدارة الشؤون الإدارية والمالية في شهر شوال الماضي تكليف ملاك المباني المدرسية المستأجرة بإجراء التعديلات اللازمة والمناسبة لإعادة التخصيص حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

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