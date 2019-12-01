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إخلاء 25 نزيلاً من "نقاهة العزيزية" من جراء حريق محدود بالتمديدات الكهربائية

"الجهني": الفرق باشرت التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق

أخلى مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة 25 نزيلاً إثر حريق محدود في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ عند الساعة ١٦:٢٩ من يوم أمس السبت عن حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن ‏الحالة عبارة عن حريق محدود في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار.

وأضاف "الجهني": تمت السيطرة على الحريق وإخماده وإخلاء الموجودين بالمستشفى وعددهم 25 نزيلاً قبل وصول الفرق من قِبل العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني قامت بأعمال التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق واستكمال ما يلزم من ‏إجراءات في الموقع.

مستشفى النقاهة المدينة المنورة حريق الدفاع المدني

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إخلاء 25 نزيلاً من "نقاهة العزيزية" من جراء حريق محدود بالتمديدات الكهربائية
سبق

أخلى مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة 25 نزيلاً إثر حريق محدود في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ عند الساعة ١٦:٢٩ من يوم أمس السبت عن حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن ‏الحالة عبارة عن حريق محدود في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار.

وأضاف "الجهني": تمت السيطرة على الحريق وإخماده وإخلاء الموجودين بالمستشفى وعددهم 25 نزيلاً قبل وصول الفرق من قِبل العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني قامت بأعمال التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق واستكمال ما يلزم من ‏إجراءات في الموقع.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:09 AM

إخلاء 25 نزيلاً من "نقاهة العزيزية" من جراء حريق محدود بالتمديدات الكهربائية

"الجهني": الفرق باشرت التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أخلى مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة 25 نزيلاً إثر حريق محدود في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ عند الساعة ١٦:٢٩ من يوم أمس السبت عن حادث حريق في مستشفى النقاهة بحي العزيزية بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن ‏الحالة عبارة عن حريق محدود في التمديدات الكهربائية لسقف صالة الجلوس بالدور الأول للمبنى المكون من ثلاثة أدوار.

وأضاف "الجهني": تمت السيطرة على الحريق وإخماده وإخلاء الموجودين بالمستشفى وعددهم 25 نزيلاً قبل وصول الفرق من قِبل العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني قامت بأعمال التهوية اللازمة والتعامل مع الدخان ونواتج الحريق واستكمال ما يلزم من ‏إجراءات في الموقع.

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