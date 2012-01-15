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مهاجم "بشكتاش" التركي يرفض 5 ملايين يورو من "النصر"

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن اللاعب الكندي كايل لارين قد رفض عرضاً للانتقال لنادي النصر السعودي في فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي.

وبحسب تلك التقارير فإن إدارة النصر عرضت على اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 5 ملايين يورو بيد أن اللاعب رفض العرض.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عاماً ويرغب في الاستقرار مع فريقه الحالي حيث يطمح في قيادة منتخب بلاده في المونديال بعد القادم.

يذكر أن إدارة النصر لم تنجح سوى في التعاقد مع الأوروغوياني رودريغز القادم من كروز ازول المكسيكي بينما لم تنجح حتى الآن في حسم صفقة حارس المرمى الأجنبي.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مهاجم "بشكتاش" التركي يرفض 5 ملايين يورو من "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن اللاعب الكندي كايل لارين قد رفض عرضاً للانتقال لنادي النصر السعودي في فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي.

وبحسب تلك التقارير فإن إدارة النصر عرضت على اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 5 ملايين يورو بيد أن اللاعب رفض العرض.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عاماً ويرغب في الاستقرار مع فريقه الحالي حيث يطمح في قيادة منتخب بلاده في المونديال بعد القادم.

يذكر أن إدارة النصر لم تنجح سوى في التعاقد مع الأوروغوياني رودريغز القادم من كروز ازول المكسيكي بينما لم تنجح حتى الآن في حسم صفقة حارس المرمى الأجنبي.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
10:51 PM

مهاجم "بشكتاش" التركي يرفض 5 ملايين يورو من "النصر"

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محمد السيّد - الرياض
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2,786

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن اللاعب الكندي كايل لارين قد رفض عرضاً للانتقال لنادي النصر السعودي في فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي.

وبحسب تلك التقارير فإن إدارة النصر عرضت على اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 5 ملايين يورو بيد أن اللاعب رفض العرض.

اللاعب يبلغ من العمر 26 عاماً ويرغب في الاستقرار مع فريقه الحالي حيث يطمح في قيادة منتخب بلاده في المونديال بعد القادم.

يذكر أن إدارة النصر لم تنجح سوى في التعاقد مع الأوروغوياني رودريغز القادم من كروز ازول المكسيكي بينما لم تنجح حتى الآن في حسم صفقة حارس المرمى الأجنبي.

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