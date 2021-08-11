زعزعة إيران للاستقرار تتصدر محادثات مدير المخابرات الأمريكية في إسرائيل

بحثت إمكانيات توسيع التعاون الإقليمي

ركزت محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في تل أبيب، اليوم الأربعاء على زعزعة إيران للاستقرار، بحسب ما ذكر بيان أصدره مكتب "بينيت".

وأوضح المكتب أن "بينيت" أجرى مباحثات مع "بيرنز" عن الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويتوقع أن يجتمع "بيرنز" مع مسؤولين فلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.