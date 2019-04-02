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"جستر جازان و"نهارية أبو عريش" تحتفلان باليوم العالمي للتوحد

الفعالية شملت فقرات متنوعة وعدة أركان تعريفية وتثقيفية

احتفلت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة جازان، ومركز أمل المستقبل للرعاية النهارية بأبو عريش، بالتعاون مع فريق إكرام جازان وفريق رحمة التطوعي، باليوم العالمي للتوحد، وذلك في مقر المركز بالمحافظة.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة وعدة أركان وعلى البروشورات التعريفية والتثقيفية عن التوحد والذي أشرفت علية إدارة المركز.

وأكدت الجمعية أن الهدف من تفعيل اليوم العالمي للتوحد، هو توعية المجتمع بهذه الفئة والتعريف بها وآلية التعامل مع أطفال التوحد والاستفادة من تجارب الآخرين، مشيرة إلى الجهود المبذولة التي يقدمها المركز لخدمة أطفال التوحد وتعليمهم، وفقًا لقدراتهم بجودة عالية لمنحهم الثقة ولتلبية مطالبهم ولتهيئة فرصة حياتية مناسبة لهم.

ثم عرض فيلم تعريفي عن طفل توحدي وكيفية علاجه وتطور حالته للأفضل، ويأتي برنامج اليوم العالمي للتوحد لنشر الوعي عن المرض النادر، والتعريف به، وذلك بتشخيص التوحد، ومعرفة أدوات التشخيص وأسباب المرض.

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"جستر جازان و"نهارية أبو عريش" تحتفلان باليوم العالمي للتوحد
سبق

احتفلت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة جازان، ومركز أمل المستقبل للرعاية النهارية بأبو عريش، بالتعاون مع فريق إكرام جازان وفريق رحمة التطوعي، باليوم العالمي للتوحد، وذلك في مقر المركز بالمحافظة.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة وعدة أركان وعلى البروشورات التعريفية والتثقيفية عن التوحد والذي أشرفت علية إدارة المركز.

وأكدت الجمعية أن الهدف من تفعيل اليوم العالمي للتوحد، هو توعية المجتمع بهذه الفئة والتعريف بها وآلية التعامل مع أطفال التوحد والاستفادة من تجارب الآخرين، مشيرة إلى الجهود المبذولة التي يقدمها المركز لخدمة أطفال التوحد وتعليمهم، وفقًا لقدراتهم بجودة عالية لمنحهم الثقة ولتلبية مطالبهم ولتهيئة فرصة حياتية مناسبة لهم.

ثم عرض فيلم تعريفي عن طفل توحدي وكيفية علاجه وتطور حالته للأفضل، ويأتي برنامج اليوم العالمي للتوحد لنشر الوعي عن المرض النادر، والتعريف به، وذلك بتشخيص التوحد، ومعرفة أدوات التشخيص وأسباب المرض.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
06:41 PM

"جستر جازان و"نهارية أبو عريش" تحتفلان باليوم العالمي للتوحد

الفعالية شملت فقرات متنوعة وعدة أركان تعريفية وتثقيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفلت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة جازان، ومركز أمل المستقبل للرعاية النهارية بأبو عريش، بالتعاون مع فريق إكرام جازان وفريق رحمة التطوعي، باليوم العالمي للتوحد، وذلك في مقر المركز بالمحافظة.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة وعدة أركان وعلى البروشورات التعريفية والتثقيفية عن التوحد والذي أشرفت علية إدارة المركز.

وأكدت الجمعية أن الهدف من تفعيل اليوم العالمي للتوحد، هو توعية المجتمع بهذه الفئة والتعريف بها وآلية التعامل مع أطفال التوحد والاستفادة من تجارب الآخرين، مشيرة إلى الجهود المبذولة التي يقدمها المركز لخدمة أطفال التوحد وتعليمهم، وفقًا لقدراتهم بجودة عالية لمنحهم الثقة ولتلبية مطالبهم ولتهيئة فرصة حياتية مناسبة لهم.

ثم عرض فيلم تعريفي عن طفل توحدي وكيفية علاجه وتطور حالته للأفضل، ويأتي برنامج اليوم العالمي للتوحد لنشر الوعي عن المرض النادر، والتعريف به، وذلك بتشخيص التوحد، ومعرفة أدوات التشخيص وأسباب المرض.

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