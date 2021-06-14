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"الغبيوي" يحقق ذهبية بطولة المملكة للتايكوندو

في بطولة البراعم والناشئين في وزن 24

حقق بطل نادي الجبيل محمد بن فايز الغبيوي المركز الأول والميدالية الذهبية في افتتاح منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للبراعم والناشئين في وزن24، والتي أقيمت بنادي الرياض في العاصمة.

فيما كرم الأبطال المشاركين في البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العربي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الغبيوي" يحقق ذهبية بطولة المملكة للتايكوندو
سبق

حقق بطل نادي الجبيل محمد بن فايز الغبيوي المركز الأول والميدالية الذهبية في افتتاح منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للبراعم والناشئين في وزن24، والتي أقيمت بنادي الرياض في العاصمة.

فيما كرم الأبطال المشاركين في البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العربي.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
09:59 PM

"الغبيوي" يحقق ذهبية بطولة المملكة للتايكوندو

في بطولة البراعم والناشئين في وزن 24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق بطل نادي الجبيل محمد بن فايز الغبيوي المركز الأول والميدالية الذهبية في افتتاح منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للبراعم والناشئين في وزن24، والتي أقيمت بنادي الرياض في العاصمة.

فيما كرم الأبطال المشاركين في البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العربي.

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