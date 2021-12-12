الهلال : غياب "الدوسري" لشهرين .. و"الواكد" يجري عملية تصحيح نظر

قال نادي الهلال، اليوم الأحد، إن الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول ناصر الدوسري أوضحت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، لذلك سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهرين، قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وكشف النادي أن حارس الفريق محمد الواكد أجرى عملية تصحيح نظر، مما اضطره إلى عدم المشاركة في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

ميدانيًا استأنف الأزرق، اليوم الأحد، تدريباته، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عن التدريبات يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية على جزء من الملعب.

ويواصل الفريق، غدًا الاثنين، تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي، تأهبًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر، الخميس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.