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أمريكا تتهم روسيا بحماية قراصنة الهجمات الإلكترونية

"ديمرز" أشار إلى أن موسكو تعرقل عمل المحقّقين

اتهم مسؤول أميركي رفيع روسيا، اليوم (الأربعاء)، بحماية القراصنة الإلكترونيين المتواجدين على أراضيها في مقابل توفير مساعدة في مجالات تهم الحكومة.

وقال المكلّف بقضايا الأمن القومي في وزارة العدل جون ديمرز: "هناك الكثير من الهجمات ببرامج الفدية تنفّذ من الأراضي الروسية، وأن الحكومة الروسية لا تكتفي بالتسامح معهم، بل تقف في طريق جهود السلطات الأميركية لمكافحتهم"، وذلك خلال جلسة نقاش نظّمتها الوكالة الإعلامية المتخصصة "سايبرسكوب"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر "ديمرز" أن "روسيا والصين تشيحان بنظرهما عندما يعمل قراصنة إلكترونيون انطلاقًا من أراضيهما طالما أن هؤلاء لا يستهدفون روسًا أو صينيين، وطالما يسخّرون وسائلهم وقدراتهم لمساعدة حكومتي هذين البلدين".

واتّهم روسيا بإعاقة عمل المحققين الأميركيين، وخصوصًا جهود تسليم المُلاحقين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أنه سيبحث في هذه المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة اليوم في جنيف، بعدما تعرّضت شركات أميركية لسلسلة هجمات إلكترونية، لكن موسكو تنفي أي تواطؤ مع قراصنة إلكترونيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تتهم روسيا بحماية قراصنة الهجمات الإلكترونية
سبق

اتهم مسؤول أميركي رفيع روسيا، اليوم (الأربعاء)، بحماية القراصنة الإلكترونيين المتواجدين على أراضيها في مقابل توفير مساعدة في مجالات تهم الحكومة.

وقال المكلّف بقضايا الأمن القومي في وزارة العدل جون ديمرز: "هناك الكثير من الهجمات ببرامج الفدية تنفّذ من الأراضي الروسية، وأن الحكومة الروسية لا تكتفي بالتسامح معهم، بل تقف في طريق جهود السلطات الأميركية لمكافحتهم"، وذلك خلال جلسة نقاش نظّمتها الوكالة الإعلامية المتخصصة "سايبرسكوب"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر "ديمرز" أن "روسيا والصين تشيحان بنظرهما عندما يعمل قراصنة إلكترونيون انطلاقًا من أراضيهما طالما أن هؤلاء لا يستهدفون روسًا أو صينيين، وطالما يسخّرون وسائلهم وقدراتهم لمساعدة حكومتي هذين البلدين".

واتّهم روسيا بإعاقة عمل المحققين الأميركيين، وخصوصًا جهود تسليم المُلاحقين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أنه سيبحث في هذه المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة اليوم في جنيف، بعدما تعرّضت شركات أميركية لسلسلة هجمات إلكترونية، لكن موسكو تنفي أي تواطؤ مع قراصنة إلكترونيين.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
08:34 PM

أمريكا تتهم روسيا بحماية قراصنة الهجمات الإلكترونية

"ديمرز" أشار إلى أن موسكو تعرقل عمل المحقّقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم مسؤول أميركي رفيع روسيا، اليوم (الأربعاء)، بحماية القراصنة الإلكترونيين المتواجدين على أراضيها في مقابل توفير مساعدة في مجالات تهم الحكومة.

وقال المكلّف بقضايا الأمن القومي في وزارة العدل جون ديمرز: "هناك الكثير من الهجمات ببرامج الفدية تنفّذ من الأراضي الروسية، وأن الحكومة الروسية لا تكتفي بالتسامح معهم، بل تقف في طريق جهود السلطات الأميركية لمكافحتهم"، وذلك خلال جلسة نقاش نظّمتها الوكالة الإعلامية المتخصصة "سايبرسكوب"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر "ديمرز" أن "روسيا والصين تشيحان بنظرهما عندما يعمل قراصنة إلكترونيون انطلاقًا من أراضيهما طالما أن هؤلاء لا يستهدفون روسًا أو صينيين، وطالما يسخّرون وسائلهم وقدراتهم لمساعدة حكومتي هذين البلدين".

واتّهم روسيا بإعاقة عمل المحققين الأميركيين، وخصوصًا جهود تسليم المُلاحقين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أنه سيبحث في هذه المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة اليوم في جنيف، بعدما تعرّضت شركات أميركية لسلسلة هجمات إلكترونية، لكن موسكو تنفي أي تواطؤ مع قراصنة إلكترونيين.

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