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"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

2730 إصابة بـ "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة

إجمالي عدد المتعافين بالبلاد يرتفع إلى 281410 حالات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 306339 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 859 وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 4452 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 281410 حالات.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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2730 إصابة بـ "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 306339 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 859 وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 4452 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 281410 حالات.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
02:28 PM

2730 إصابة بـ "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة

إجمالي عدد المتعافين بالبلاد يرتفع إلى 281410 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 306339 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 859 وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 4452 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 281410 حالات.

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