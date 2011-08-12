تعرَّض لجلطة.. "الهلال الأحمر" يُنقذ حاجًّا عراقيًّا بالمشاعر المقدسة

بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي.. وعاد لإكمال مناسكه

أنقذت فِرق الإسعاف الجوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي حياة حاج عراقي مسن بمشعر عرفات؛ وذلك بعد تعرُّضه لجلطة دماغية أثناء تأديته مناسك الحج.

وفي التفاصيل، أوضح المشرف العام على الطيران بهيئة الهلال الأحمر السعودي خالد العيد أن غرفة العمليات بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، تلقت بلاغًا، يفيد بتعرُّض حاج عراقي لجلطة دماغية؛ فتم نقل الحاج بزمن استجابة قياسي عن طريق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبد الله الطبية، وتلقى العلاج اللازم في المدينة الطبية، ثم تم نقله جوًّا مرة أخرى لمستشفى شرق عرفات لإكمال مناسكه وتصعيده بعرفات.

وأضاف العيد بأن خدمة الإسعاف الجوي تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال موسم الحج، وتأتي من أبرزها الخدمات الإسعافية الأرضية والفِرق الإسعافية الأساسية وفِرق الاستجابة المتقدمة والفِرق الراجلة في الحرم والمشاعر المقدسة، والدعم اللوجستي من قِبل الفرق التطوعية تحت مظلة الهيئة، إضافة إلى العديد من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن الإسعاف الجوي باشر خلال موسم حج هذا العام حتى اليوم أكثر من خمس وعشرين حالة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على تقديم أرقى الخدمات الطبية لضيوف الرحمن؛ إذ تمثل الهيئة إحدى أهم الجهات الطبية والإسعافية المشاركة في الحج جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الطبية الأخرى.

وختم تصريحه بأن الهيئة تستقبل البلاغات خلال موسم الحج من خلال الرقم الموحد 997؛ ليتم تحويل البلاغ للفرقة الإسعافية المناسبة لمباشرة الحالة الطارئة.