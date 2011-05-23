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﻿كيف تستخدم موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ؟

منها المناسب لكافة أنماط التصميم الداخلي وفيها الملائم لغرف الأطفال والأفضل للمداخل وغرف الطعام

أطلقت دهانات الجزيرة موضة ألوان 2021 المكونة من 32 لوناً بدرجات متفاوتة، وتنقسم إلى 4 مجموعات تحتوي كل منها على 8 ألوان، وكل مجموعة تنتمي لنمط تصميمي مختلف لتتناسب كامل الألوان مع مختلف الأذواق.

وبينت كيفية استخدام هذه الألوان، التي فيها الألوان المناسبة لكافة أنماط التصميم الداخلي، وتلك المناسبة لغرف الأطفال، علاوة على أفضل الألوان للمداخل وغرف الطعام، بالإضافة إلى لون يناسب جميع الأماكن.

في البداية سنتعرّف على الألوان الحيادية التي تتناسب مع كافة أنماط التصميم الداخلي، وهذه الألوان متدرجة بين الرمادي إلى البيج الرمادي، وكثير من مهندسي التصاميم الداخلية يفضلون استخدامها، لتناسبها مع الصالات وغرف النوم وحتى مكاتب العمل. وهذه الألوان هي:

كلاود

سوان

فريش

كلاسي

شوفان

بارلي

الألوان المناسبة لغرف الأطفال من موضة ألوان 2021:

أكثر ما يفضله المصممون الداخليون عند اختيار لون لغرف الأطفال، هي الألوان المشرقة والحيوية، وأفضل الألوان المناسبة لغرفة طفلك من موضة ألوان 2021 هي ستة ألوان:

ماتشا

سبرينق تري

بستاشيو لاتيه

بالارينا

بلوم

زعفران

هذه الألوان إضافة إلى كونها مناسبة لغرف الأطفال فهي مناسبة أيضاً لجميع أنواع الأثاث في الغرفة، سواء كان أثاثاً هادئاً وبسيطاً أو أثاثاً معرقاً ومزخرفاً.

يمكنك دمج أحد هذه الألوان مع أي لون آخر ليعطي تجانساً متناغماً داخل الغرفة، مثل لون زعفران مع لون سوان، أو لون كلاسي مع لون بالارينا.

"كوكونت" لون لكل مكان :

إذا كنت من محبي درجات الأوف وايت، فهذا اللون هو خيارك المناسب، باستطاعته التمازج مع مختلف أنواع التصاميم ومختلف أشكال الأثاث بكامل أنماطها بنتيجة فاتنة وجميلة.

مع أنه يتناسب مع كل أنماط التصاميم، لكن يكثر استخدامه في نمط نيو كلاسيك والطراز الأمريكي.

أفضل الألوان للمداخل وغرف الطعام:

بسبب تنوع الألوان ودرجاتها في موضة ألوان 2021 فهناك طرق كثيرة ولا محدودة يمكنك استخدامها، ولأن بعض المساحات في المنزل لا تعتبر هي المنطقة الأساسية فيمكننا استخدام ألوان ذات درجة غامقة لأنها تكسر اللون في المكان، ومن هذه الأماكن : غرف الطعام، والممرات، ودورات المياه.

وأفضل الألوان لهذه الأماكن هي:

أدفنتشر

إمباير

بندقي

بلوندي

بإمكانك اكتشاف كافة مجموعات موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ومشاركة لونك المفضل على حسابات دهانات الجزيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿كيف تستخدم موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ؟
سبق

أطلقت دهانات الجزيرة موضة ألوان 2021 المكونة من 32 لوناً بدرجات متفاوتة، وتنقسم إلى 4 مجموعات تحتوي كل منها على 8 ألوان، وكل مجموعة تنتمي لنمط تصميمي مختلف لتتناسب كامل الألوان مع مختلف الأذواق.

وبينت كيفية استخدام هذه الألوان، التي فيها الألوان المناسبة لكافة أنماط التصميم الداخلي، وتلك المناسبة لغرف الأطفال، علاوة على أفضل الألوان للمداخل وغرف الطعام، بالإضافة إلى لون يناسب جميع الأماكن.

في البداية سنتعرّف على الألوان الحيادية التي تتناسب مع كافة أنماط التصميم الداخلي، وهذه الألوان متدرجة بين الرمادي إلى البيج الرمادي، وكثير من مهندسي التصاميم الداخلية يفضلون استخدامها، لتناسبها مع الصالات وغرف النوم وحتى مكاتب العمل. وهذه الألوان هي:

كلاود

سوان

فريش

كلاسي

شوفان

بارلي

الألوان المناسبة لغرف الأطفال من موضة ألوان 2021:

أكثر ما يفضله المصممون الداخليون عند اختيار لون لغرف الأطفال، هي الألوان المشرقة والحيوية، وأفضل الألوان المناسبة لغرفة طفلك من موضة ألوان 2021 هي ستة ألوان:

ماتشا

سبرينق تري

بستاشيو لاتيه

بالارينا

بلوم

زعفران

هذه الألوان إضافة إلى كونها مناسبة لغرف الأطفال فهي مناسبة أيضاً لجميع أنواع الأثاث في الغرفة، سواء كان أثاثاً هادئاً وبسيطاً أو أثاثاً معرقاً ومزخرفاً.

يمكنك دمج أحد هذه الألوان مع أي لون آخر ليعطي تجانساً متناغماً داخل الغرفة، مثل لون زعفران مع لون سوان، أو لون كلاسي مع لون بالارينا.

"كوكونت" لون لكل مكان :

إذا كنت من محبي درجات الأوف وايت، فهذا اللون هو خيارك المناسب، باستطاعته التمازج مع مختلف أنواع التصاميم ومختلف أشكال الأثاث بكامل أنماطها بنتيجة فاتنة وجميلة.

مع أنه يتناسب مع كل أنماط التصاميم، لكن يكثر استخدامه في نمط نيو كلاسيك والطراز الأمريكي.

أفضل الألوان للمداخل وغرف الطعام:

بسبب تنوع الألوان ودرجاتها في موضة ألوان 2021 فهناك طرق كثيرة ولا محدودة يمكنك استخدامها، ولأن بعض المساحات في المنزل لا تعتبر هي المنطقة الأساسية فيمكننا استخدام ألوان ذات درجة غامقة لأنها تكسر اللون في المكان، ومن هذه الأماكن : غرف الطعام، والممرات، ودورات المياه.

وأفضل الألوان لهذه الأماكن هي:

أدفنتشر

إمباير

بندقي

بلوندي

بإمكانك اكتشاف كافة مجموعات موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ومشاركة لونك المفضل على حسابات دهانات الجزيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
05:13 PM

﻿كيف تستخدم موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ؟

منها المناسب لكافة أنماط التصميم الداخلي وفيها الملائم لغرف الأطفال والأفضل للمداخل وغرف الطعام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,639

أطلقت دهانات الجزيرة موضة ألوان 2021 المكونة من 32 لوناً بدرجات متفاوتة، وتنقسم إلى 4 مجموعات تحتوي كل منها على 8 ألوان، وكل مجموعة تنتمي لنمط تصميمي مختلف لتتناسب كامل الألوان مع مختلف الأذواق.

وبينت كيفية استخدام هذه الألوان، التي فيها الألوان المناسبة لكافة أنماط التصميم الداخلي، وتلك المناسبة لغرف الأطفال، علاوة على أفضل الألوان للمداخل وغرف الطعام، بالإضافة إلى لون يناسب جميع الأماكن.

في البداية سنتعرّف على الألوان الحيادية التي تتناسب مع كافة أنماط التصميم الداخلي، وهذه الألوان متدرجة بين الرمادي إلى البيج الرمادي، وكثير من مهندسي التصاميم الداخلية يفضلون استخدامها، لتناسبها مع الصالات وغرف النوم وحتى مكاتب العمل. وهذه الألوان هي:

كلاود

سوان

فريش

كلاسي

شوفان

بارلي

الألوان المناسبة لغرف الأطفال من موضة ألوان 2021:

أكثر ما يفضله المصممون الداخليون عند اختيار لون لغرف الأطفال، هي الألوان المشرقة والحيوية، وأفضل الألوان المناسبة لغرفة طفلك من موضة ألوان 2021 هي ستة ألوان:

ماتشا

سبرينق تري

بستاشيو لاتيه

بالارينا

بلوم

زعفران

هذه الألوان إضافة إلى كونها مناسبة لغرف الأطفال فهي مناسبة أيضاً لجميع أنواع الأثاث في الغرفة، سواء كان أثاثاً هادئاً وبسيطاً أو أثاثاً معرقاً ومزخرفاً.

يمكنك دمج أحد هذه الألوان مع أي لون آخر ليعطي تجانساً متناغماً داخل الغرفة، مثل لون زعفران مع لون سوان، أو لون كلاسي مع لون بالارينا.

"كوكونت" لون لكل مكان :

إذا كنت من محبي درجات الأوف وايت، فهذا اللون هو خيارك المناسب، باستطاعته التمازج مع مختلف أنواع التصاميم ومختلف أشكال الأثاث بكامل أنماطها بنتيجة فاتنة وجميلة.

مع أنه يتناسب مع كل أنماط التصاميم، لكن يكثر استخدامه في نمط نيو كلاسيك والطراز الأمريكي.

أفضل الألوان للمداخل وغرف الطعام:

بسبب تنوع الألوان ودرجاتها في موضة ألوان 2021 فهناك طرق كثيرة ولا محدودة يمكنك استخدامها، ولأن بعض المساحات في المنزل لا تعتبر هي المنطقة الأساسية فيمكننا استخدام ألوان ذات درجة غامقة لأنها تكسر اللون في المكان، ومن هذه الأماكن : غرف الطعام، والممرات، ودورات المياه.

وأفضل الألوان لهذه الأماكن هي:

أدفنتشر

إمباير

بندقي

بلوندي

بإمكانك اكتشاف كافة مجموعات موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ومشاركة لونك المفضل على حسابات دهانات الجزيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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