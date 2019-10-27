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تبوك.. ضبط متسول آسيوي يرتدي الزي الخليجي ويقود سيارة بربع مليون

يتحدث لهجة خليجية وبحوزته 55 ألف ريال بعملات مختلفة

ضبطت مكافحة التسول بمنطقة تبوك بالتعاون مع الدوريات الأمنية، اليوم متسولا من جنسية آسيوية ويرتدي زي دولة خليجية ويتحدث بلهجتها، وبحوزته أموال قدرت بأكثر من 55 ألف ريال وبعملات مختلفة منها سعودية وبحرينية وإمارتية وكويتية وعمانية، كما أنه يقود سيارة فارهة تصل قيمتها إلى ربع مليون ريال.
وأكد مدير مكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك أحمد أبو شامة، لـ"سبق" صحة الواقعة، مبيناً أنه وبتوجيهات ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، فإنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية مع الحالة، كما أشاد بالمواطن الذي أبلغ عن المتسول.

تبوك مكافحة التسول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. ضبط متسول آسيوي يرتدي الزي الخليجي ويقود سيارة بربع مليون
سبق

ضبطت مكافحة التسول بمنطقة تبوك بالتعاون مع الدوريات الأمنية، اليوم متسولا من جنسية آسيوية ويرتدي زي دولة خليجية ويتحدث بلهجتها، وبحوزته أموال قدرت بأكثر من 55 ألف ريال وبعملات مختلفة منها سعودية وبحرينية وإمارتية وكويتية وعمانية، كما أنه يقود سيارة فارهة تصل قيمتها إلى ربع مليون ريال.
وأكد مدير مكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك أحمد أبو شامة، لـ"سبق" صحة الواقعة، مبيناً أنه وبتوجيهات ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، فإنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية مع الحالة، كما أشاد بالمواطن الذي أبلغ عن المتسول.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
07:13 PM

تبوك.. ضبط متسول آسيوي يرتدي الزي الخليجي ويقود سيارة بربع مليون

يتحدث لهجة خليجية وبحوزته 55 ألف ريال بعملات مختلفة

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بدر الجبل - تبوك
8
14,104

ضبطت مكافحة التسول بمنطقة تبوك بالتعاون مع الدوريات الأمنية، اليوم متسولا من جنسية آسيوية ويرتدي زي دولة خليجية ويتحدث بلهجتها، وبحوزته أموال قدرت بأكثر من 55 ألف ريال وبعملات مختلفة منها سعودية وبحرينية وإمارتية وكويتية وعمانية، كما أنه يقود سيارة فارهة تصل قيمتها إلى ربع مليون ريال.
وأكد مدير مكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك أحمد أبو شامة، لـ"سبق" صحة الواقعة، مبيناً أنه وبتوجيهات ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، فإنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية مع الحالة، كما أشاد بالمواطن الذي أبلغ عن المتسول.

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