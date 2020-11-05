النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تحجب 27 موقعاً إيرانياً تدخلت في الانتخابات الرئاسية

4 منها استهدفت المواطنين

أفادت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بحجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وبينت الوزارة أن هذه المواقع استخدمت لتعزيز نفوذ إيران العالمي.

وأضافت أن 4 مواقع منها تستهدف المواطنين في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما استخدم البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "سبوتنيك".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تحجب 27 موقعاً إيرانياً تدخلت في الانتخابات الرئاسية
سبق

أفادت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بحجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وبينت الوزارة أن هذه المواقع استخدمت لتعزيز نفوذ إيران العالمي.

وأضافت أن 4 مواقع منها تستهدف المواطنين في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما استخدم البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "سبوتنيك".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:40 PM

أمريكا تحجب 27 موقعاً إيرانياً تدخلت في الانتخابات الرئاسية

4 منها استهدفت المواطنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
782

أفادت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بحجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

وبينت الوزارة أن هذه المواقع استخدمت لتعزيز نفوذ إيران العالمي.

وأضافت أن 4 مواقع منها تستهدف المواطنين في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما استخدم البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ "سبوتنيك".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,558
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,956
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,039

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة