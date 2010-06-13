خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان أسرة "الثقفي"

في برقيتين تلقاهما نجل الفقيد اليوم

تلقى نجل مدير تعليم مكة وجدة الراحل عبدالله الثقفي برقيتي تعزية من ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



وقال أحمد الثقفي - ابن الفقيد: "أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرتي أتقدم بالشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مواساتهما وتعازيهما لنا في وفاة والدنا عبدالله الثقفي، والتي خففت مصابنا فيه رحمه الله، سائلين الله أن يديم لنا قيادتنا الرشيدة ويحفظ الجميع من كل مكروه.