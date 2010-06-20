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"الأرصاد": تتأثر الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على سواحل مكة والمدينة.. وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تتأثر الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
08:06 AM

"الأرصاد": تتأثر الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على سواحل مكة والمدينة.. وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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