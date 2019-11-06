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بمساعدة الصين .. السودان يُطلق أول قمر اصطناعي للفضاء

"البرهان": لتطوير معارفنا العسكرية والاقتصادية والعلمية

أطلقت الصين أخيراً قمراً اصطناعياً هو الأول على الإطلاق، الذي يمتلكه السودان ويرمي إلى تطوير معارفه العسكرية والاقتصادية والفضائية.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ خلال ترؤسه في الخرطوم اجتماعاً لمجلس الأمن والدفاع، إنه تمّ "إطلاق قمر اصطناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى".

وأضاف البرهان؛ وفق ما نقلته "فرانس برس"، بحسب بيان أصدره الناطق باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان؛ أن "القمر الاصطناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة الفضائية لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية بالبلاد".

وأوضح سليمان؛ أن "القمر أُطلق بالتعاون مع الصين وسيُدار من قِبل السودان في غضون أشهر".

ولم يوضح المتحدث متى أو من أين تحديداً تمّ إطلاق القمر، مكتفياً بالإشارة إلى أن الخرطوم تعتزم "إطلاق إصدار أحدث (من هذا القمر) في غضون عامين".

وعلى الرغم من أن هذا أول قمر اصطناعي على الإطلاق يُطلقه السودان، إلا أن هذا البلد الغارق في أزمة مالية واقتصادية خانقة لديه منذ عقود برنامجاً فضائياً.

ويشمل هذا البرنامج أنشطة عدة، من بينها: الاستشعار عن بُعد ونظام التموضع الجغرافي "جي بي إس" في بلد مترامي الأطراف يشهد اهتماماً متزايداً بتطوير الأقمار الاصطناعية.

الصين السودان قمر اصطناعي

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بمساعدة الصين .. السودان يُطلق أول قمر اصطناعي للفضاء
سبق

أطلقت الصين أخيراً قمراً اصطناعياً هو الأول على الإطلاق، الذي يمتلكه السودان ويرمي إلى تطوير معارفه العسكرية والاقتصادية والفضائية.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ خلال ترؤسه في الخرطوم اجتماعاً لمجلس الأمن والدفاع، إنه تمّ "إطلاق قمر اصطناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى".

وأضاف البرهان؛ وفق ما نقلته "فرانس برس"، بحسب بيان أصدره الناطق باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان؛ أن "القمر الاصطناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة الفضائية لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية بالبلاد".

وأوضح سليمان؛ أن "القمر أُطلق بالتعاون مع الصين وسيُدار من قِبل السودان في غضون أشهر".

ولم يوضح المتحدث متى أو من أين تحديداً تمّ إطلاق القمر، مكتفياً بالإشارة إلى أن الخرطوم تعتزم "إطلاق إصدار أحدث (من هذا القمر) في غضون عامين".

وعلى الرغم من أن هذا أول قمر اصطناعي على الإطلاق يُطلقه السودان، إلا أن هذا البلد الغارق في أزمة مالية واقتصادية خانقة لديه منذ عقود برنامجاً فضائياً.

ويشمل هذا البرنامج أنشطة عدة، من بينها: الاستشعار عن بُعد ونظام التموضع الجغرافي "جي بي إس" في بلد مترامي الأطراف يشهد اهتماماً متزايداً بتطوير الأقمار الاصطناعية.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:54 AM

بمساعدة الصين .. السودان يُطلق أول قمر اصطناعي للفضاء

"البرهان": لتطوير معارفنا العسكرية والاقتصادية والعلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الصين أخيراً قمراً اصطناعياً هو الأول على الإطلاق، الذي يمتلكه السودان ويرمي إلى تطوير معارفه العسكرية والاقتصادية والفضائية.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان؛ خلال ترؤسه في الخرطوم اجتماعاً لمجلس الأمن والدفاع، إنه تمّ "إطلاق قمر اصطناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى".

وأضاف البرهان؛ وفق ما نقلته "فرانس برس"، بحسب بيان أصدره الناطق باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان؛ أن "القمر الاصطناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة الفضائية لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية بالبلاد".

وأوضح سليمان؛ أن "القمر أُطلق بالتعاون مع الصين وسيُدار من قِبل السودان في غضون أشهر".

ولم يوضح المتحدث متى أو من أين تحديداً تمّ إطلاق القمر، مكتفياً بالإشارة إلى أن الخرطوم تعتزم "إطلاق إصدار أحدث (من هذا القمر) في غضون عامين".

وعلى الرغم من أن هذا أول قمر اصطناعي على الإطلاق يُطلقه السودان، إلا أن هذا البلد الغارق في أزمة مالية واقتصادية خانقة لديه منذ عقود برنامجاً فضائياً.

ويشمل هذا البرنامج أنشطة عدة، من بينها: الاستشعار عن بُعد ونظام التموضع الجغرافي "جي بي إس" في بلد مترامي الأطراف يشهد اهتماماً متزايداً بتطوير الأقمار الاصطناعية.

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