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الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 198021 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131181 بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2442 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 198021 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131181 بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2442 حالة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
06:32 PM

الأردن تسجل 5025 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 198021 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131181 بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، كما سُجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2442 حالة.

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