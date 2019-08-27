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أمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعاً مع الدول دائمة العضوية بشأن أفغانستان الاثنين

"جوتيريس" أدان الهجوم الإرهابي حول مطار كابول

أعلن دبلوماسيون اليوم (الخميس) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، بشأن أفغانستان مع مبعوثي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "جوتيريس"، أدان الهجوم الإرهابي، الذي أوقع ضحايا ومصابين مدنيين في محيط مطار كابول، وفقاً لـ"رويترز".

الأمم المتحدة

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أمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعاً مع الدول دائمة العضوية بشأن أفغانستان الاثنين
سبق

أعلن دبلوماسيون اليوم (الخميس) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، بشأن أفغانستان مع مبعوثي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "جوتيريس"، أدان الهجوم الإرهابي، الذي أوقع ضحايا ومصابين مدنيين في محيط مطار كابول، وفقاً لـ"رويترز".

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
09:29 PM

أمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعاً مع الدول دائمة العضوية بشأن أفغانستان الاثنين

"جوتيريس" أدان الهجوم الإرهابي حول مطار كابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن دبلوماسيون اليوم (الخميس) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، بشأن أفغانستان مع مبعوثي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "جوتيريس"، أدان الهجوم الإرهابي، الذي أوقع ضحايا ومصابين مدنيين في محيط مطار كابول، وفقاً لـ"رويترز".

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