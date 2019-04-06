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شرطة الرياض تضبط وافديْن تخصّصا في المتاجرة غير المشروعة بشرائح الإنترنت

ضبطت ‏‫شرطة الرياض وافديْن مخالفيْن لنظامَي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهما المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة، وضبطت بحوزتهما عدداً كبيراً من الشرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة ومعلومات الشرائح.

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شرطة الرياض تضبط وافديْن تخصّصا في المتاجرة غير المشروعة بشرائح الإنترنت
سبق

ضبطت ‏‫شرطة الرياض وافديْن مخالفيْن لنظامَي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهما المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة، وضبطت بحوزتهما عدداً كبيراً من الشرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة ومعلومات الشرائح.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:32 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:58 PM

شرطة الرياض تضبط وافديْن تخصّصا في المتاجرة غير المشروعة بشرائح الإنترنت

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,262

ضبطت ‏‫شرطة الرياض وافديْن مخالفيْن لنظامَي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهما المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة، وضبطت بحوزتهما عدداً كبيراً من الشرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة ومعلومات الشرائح.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,213
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,485
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,181
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,115

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