طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".
ووفقًا لقناة الجديد: دعا "بري" الحكومة إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية.
"فوضى مالية".. "بري" يطالب الحكومة اللبنانية بوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة
دعاها إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج
طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".
ووفقًا لقناة الجديد: دعا "بري" الحكومة إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية.
طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".
"فوضى مالية".. "بري" يطالب الحكومة اللبنانية بوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة
دعاها إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج
طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".
ووفقًا لقناة الجديد: دعا "بري" الحكومة إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية.