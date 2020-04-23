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"فوضى مالية".. "بري" يطالب الحكومة اللبنانية بوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة

دعاها إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج

طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووفقًا لقناة الجديد: دعا "بري" الحكومة إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية.

لبنان

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"فوضى مالية".. "بري" يطالب الحكومة اللبنانية بوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة
سبق

طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووفقًا لقناة الجديد: دعا "بري" الحكومة إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:40 PM

"فوضى مالية".. "بري" يطالب الحكومة اللبنانية بوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة

دعاها إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، الحكومةَ باستخدام سلطاتها القانونية لوقف الانهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووفقًا لقناة الجديد: دعا "بري" الحكومة إلى عدم البقاء في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية.

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