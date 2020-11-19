قتل 21 شخصاً وأصاب 200 وحوكم أبرياء بدلاً منه .. وبعد 46 عاماً قُبض عليه

الشرطة البريطانية تتحفظ على اسمه بانتظار توجيه الاتهام رسمياً

قبضت الشرطة البريطانية على شخص يبلغ من العمر 65 عاماً؛ يشتبه بضلوعه في تفجير مطعمين في مدينة برمنغهام قبل 46 عاماً، مما أسفر عن مقتل 21 شخصاً، وإصابة نحو 200 آخرين، بحسب ما أورد اليوم (الخميس)، موقع "روسيا اليوم".

وقضت المحكمة في الهجوم بالسجن المؤبد على ستة رجال في عام 1975، إلا أنها بعد 16 عامًا أسقطت الإدانة عنهم، وأفرجت عنهم، وجرى تعويضهم في الحادثة، التي وصفت بأنها واحدة من أسوأ حالات سوء تطبيق العدالة في بريطانيا.

وقبل أيام من الذكرى 46 لهذا الهجوم الذي وقع يوم 21 نوفمبر 1974، قبض على رجل على صلة بالتفجير في مدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية، ولم تنشر الشرطة اسم المشتبه به، بانتظار توجيه الاتهام رسمياً إليه.