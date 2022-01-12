رالي داكار السعودية.. مشاهد جمالية للإبل في صحاري المملكة يرصدها المصورون

في ختام المرحلة التاسعة التي امتدت 490 كم.. كثبان رملية وتضاريس طبيعية

اختتمت المرحلة الـ 9 من رالي داكار السعودية 2022، مع قطع المتسابقين الكثبان الرملية في طريقهم للوصول إلى نقطة ختام المرحلة في محافظة وادي الدواسر، أمس الثلاثاء، في المرحلة التي امتدت لمسافة 490 كم على متن مركباتهم وسط الكثبان الرملية والتضاريس الطبيعية.

وأشاد المتسابقون الذين يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم بالتجربة الجميلة وسط صحاري المملكة الشاسعة، وبكافة التفاصيل المشتقة من التراث السعودي التي شاهدوها من خلال الإبل والخيام والأخلاق الأصيلة في الكرم والنجدة، مؤكدين أنها تجربة ستبقى راسخة في ذاكراتهم إلى الأبد.

ورصدت كاميرات المصورين مشهد الإبل في صحاري المملكة ولحظات الغروب، باتجاه رالي داكار السعودية 2022، من خلال لقطاتهم التي استلهمت المشهد من منظوره الجميل، الذي سرد الروعة والجمال في أبهى صوره.

من جهته اعتبر الكاتب الصحفي محمد بن عبدالله آل شملان، رالي داكار السعودية 2022 بأنه أضخم منصة رياضية عالمية تروّج للمملكة، مؤكداً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، وحرصها على دعم هذا الحدث العالمي الذي يعطي المملكة زخماً تاريخياً وهوية مجللة تعكس روعة الطبيعة وتنوع التضاريس.

وأشار "آل شملان"، في حديثه لـ "سبق"، إلى أن الحياة الصحراوية ما زالت تعتمد على الجمل في معايشة الواقع، وما زالت تربية الإبل من الأنشطة الصحراوية البارزة، وتقام مسابقات الهجن بين فترة وأخرى في جميع مناطق المملكة، ويقام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان ولي العهد، بشكل سنوي للهجن، لدعم مربي الإبل وعشاق هذا التراث الوطني العميق.