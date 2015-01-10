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أكثر من 58 ألف متفرج ملؤوا جنبات ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة

لمشاهدة نصف نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو

شهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" حضور أكثر من 58 ألف متفرج لمشاهدة مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني والمقام في جدة بين برشلونة واتلتيكو مدريد، وهتفت الجماهير خلال اللقاء هتافات تشجيعية للاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتأهل اتلتيكو مدريد إلى النهائي ليواجه ريال مدريد الأحد المقبل.

كأس السوبر الإسباني أتليتيكو مدريد برشلونة ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أكثر من 58 ألف متفرج ملؤوا جنبات ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة
سبق

شهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" حضور أكثر من 58 ألف متفرج لمشاهدة مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني والمقام في جدة بين برشلونة واتلتيكو مدريد، وهتفت الجماهير خلال اللقاء هتافات تشجيعية للاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتأهل اتلتيكو مدريد إلى النهائي ليواجه ريال مدريد الأحد المقبل.

10 يناير 2020 - 15 جمادى الأول 1441
12:38 AM

أكثر من 58 ألف متفرج ملؤوا جنبات ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة

لمشاهدة نصف نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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شهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" حضور أكثر من 58 ألف متفرج لمشاهدة مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني والمقام في جدة بين برشلونة واتلتيكو مدريد، وهتفت الجماهير خلال اللقاء هتافات تشجيعية للاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتأهل اتلتيكو مدريد إلى النهائي ليواجه ريال مدريد الأحد المقبل.

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