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بعد تصدره نتائج الفرز.. ماذا يعني فوز "بايدن" بولاية جورجيا؟

3 احتمالات لإحراز أصوات المجمع الانتخابي

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتصدر نتائج الفرز في ولاية جورجيا، وفي حال استمرت النتائج على ما هي عليه وفاز "بايدن" في هذه الولاية سيعني ذلك أنه أول رئيس ديمقراطي يفوز فيها منذ 28 عاماً، وبالتحديد منذ العام 1992.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن "بايدن" يملك للآن 253 صوتاً بالمجمع الانتخابي وفقاً لمؤشرها، فإن ما ينقصه هو 17 صوتا فقط أي أنه إذا فاز في ولاية بنسيلفانيا، التي تمنح 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، فإن ذلك سيخوله من الوصول وتجاوز خط الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بالانتخابات.

وأشارت الشبكة إلى أن ولايتي جورجيا ونيفادا تمنحان 22 صوتاً بالمجمع الانتخابي (16 لجورجيا و6 لنيفادا) ويمكن لـ"بايدن" عبرهما الوصول إلى الرقم 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وكذلك الحال الفوز بأريزونا وجورجيا التي تشكلان 27 صوتا مجتمعتين.

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بعد تصدره نتائج الفرز.. ماذا يعني فوز "بايدن" بولاية جورجيا؟
سبق

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتصدر نتائج الفرز في ولاية جورجيا، وفي حال استمرت النتائج على ما هي عليه وفاز "بايدن" في هذه الولاية سيعني ذلك أنه أول رئيس ديمقراطي يفوز فيها منذ 28 عاماً، وبالتحديد منذ العام 1992.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن "بايدن" يملك للآن 253 صوتاً بالمجمع الانتخابي وفقاً لمؤشرها، فإن ما ينقصه هو 17 صوتا فقط أي أنه إذا فاز في ولاية بنسيلفانيا، التي تمنح 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، فإن ذلك سيخوله من الوصول وتجاوز خط الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بالانتخابات.

وأشارت الشبكة إلى أن ولايتي جورجيا ونيفادا تمنحان 22 صوتاً بالمجمع الانتخابي (16 لجورجيا و6 لنيفادا) ويمكن لـ"بايدن" عبرهما الوصول إلى الرقم 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وكذلك الحال الفوز بأريزونا وجورجيا التي تشكلان 27 صوتا مجتمعتين.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
02:51 PM

بعد تصدره نتائج الفرز.. ماذا يعني فوز "بايدن" بولاية جورجيا؟

3 احتمالات لإحراز أصوات المجمع الانتخابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,972

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتصدر نتائج الفرز في ولاية جورجيا، وفي حال استمرت النتائج على ما هي عليه وفاز "بايدن" في هذه الولاية سيعني ذلك أنه أول رئيس ديمقراطي يفوز فيها منذ 28 عاماً، وبالتحديد منذ العام 1992.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن "بايدن" يملك للآن 253 صوتاً بالمجمع الانتخابي وفقاً لمؤشرها، فإن ما ينقصه هو 17 صوتا فقط أي أنه إذا فاز في ولاية بنسيلفانيا، التي تمنح 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، فإن ذلك سيخوله من الوصول وتجاوز خط الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بالانتخابات.

وأشارت الشبكة إلى أن ولايتي جورجيا ونيفادا تمنحان 22 صوتاً بالمجمع الانتخابي (16 لجورجيا و6 لنيفادا) ويمكن لـ"بايدن" عبرهما الوصول إلى الرقم 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وكذلك الحال الفوز بأريزونا وجورجيا التي تشكلان 27 صوتا مجتمعتين.

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