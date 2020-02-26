جامعة الإمام: تعليق الدراسة اليوم الأربعاء
وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، بتعليق الدراسة في الجامعة اليوم.
ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمرُّ بها منطقة الرياض، والآثار المترتبة عليها، حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.
جامعة الإمام: تعليق الدراسة اليوم الأربعاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-26
وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، بتعليق الدراسة في الجامعة اليوم.
ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمرُّ بها منطقة الرياض، والآثار المترتبة عليها، حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:00 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:31 AM
جامعة الإمام: تعليق الدراسة اليوم الأربعاء
وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، بتعليق الدراسة في الجامعة اليوم.
ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمرُّ بها منطقة الرياض، والآثار المترتبة عليها، حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.