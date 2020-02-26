النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الإمام: تعليق الدراسة اليوم الأربعاء

وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، بتعليق الدراسة في الجامعة اليوم.

ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمرُّ بها منطقة الرياض، والآثار المترتبة عليها، حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الإمام: تعليق الدراسة اليوم الأربعاء
سبق

وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، بتعليق الدراسة في الجامعة اليوم.

ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمرُّ بها منطقة الرياض، والآثار المترتبة عليها، حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:00 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:31 AM

جامعة الإمام: تعليق الدراسة اليوم الأربعاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,410

وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، بتعليق الدراسة في الجامعة اليوم.

ويأتي قرار تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن موجة الغبار التي تمرُّ بها منطقة الرياض، والآثار المترتبة عليها، حفاظًا على صحة الطلاب والطالبات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,818
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,242
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,644
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,942

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة