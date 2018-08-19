النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

التقديم مستمر 7 أيام للكوادر السعودية المؤهلة من الجنسين

حدّدت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، يوم الأحد المقبل، موعد استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على رتبة "معيد" للجنسين في عدد من الكليات بالجامعة، لشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك لمدة سبعة أيام، من خلال الدخول على موقع الجامعة الرسمي https://www.iau.edu.sa/ar.

واشترطت الجامعة للتقديم على تلك الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أيّ جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً بطريقة الدراسة بانتظام "مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم"، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فتتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

وتضمنت الشروط ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 سنة، وأن يقدم على الأقل خطابَي توصية "ذات علاقة بطلب التعيين" من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتيازه المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم "المقابلة الشخصية، الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها"، والتوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه العلمي، وذلك خلال السنتين الأوليين من تاريخ مباشرته مهام الوظيفة.

وفي حالة التقديم الجديد لوظيفة "معيد" يجب ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاده مباشرة، وأن يستوفي أي متطلبات أخرى يقرّها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.

ودعت الجامعة إلى تقديم ملف طلب التعيين إلكترونياً، وذلك على موقع الجامعة الإلكتروني باختيار أيقونة طلب تعيين "معيد" واتباع الإجراءات المبينة عند التقديم، وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة أو التي دوّنت فيها معلومات غير دقيقة، وأكّدت الجامعة أنه لن يتم قبول أيّ طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
سبق

حدّدت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، يوم الأحد المقبل، موعد استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على رتبة "معيد" للجنسين في عدد من الكليات بالجامعة، لشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك لمدة سبعة أيام، من خلال الدخول على موقع الجامعة الرسمي https://www.iau.edu.sa/ar.

واشترطت الجامعة للتقديم على تلك الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أيّ جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً بطريقة الدراسة بانتظام "مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم"، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فتتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

وتضمنت الشروط ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 سنة، وأن يقدم على الأقل خطابَي توصية "ذات علاقة بطلب التعيين" من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتيازه المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم "المقابلة الشخصية، الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها"، والتوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه العلمي، وذلك خلال السنتين الأوليين من تاريخ مباشرته مهام الوظيفة.

وفي حالة التقديم الجديد لوظيفة "معيد" يجب ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاده مباشرة، وأن يستوفي أي متطلبات أخرى يقرّها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.

ودعت الجامعة إلى تقديم ملف طلب التعيين إلكترونياً، وذلك على موقع الجامعة الإلكتروني باختيار أيقونة طلب تعيين "معيد" واتباع الإجراءات المبينة عند التقديم، وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة أو التي دوّنت فيها معلومات غير دقيقة، وأكّدت الجامعة أنه لن يتم قبول أيّ طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
12:35 PM

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

التقديم مستمر 7 أيام للكوادر السعودية المؤهلة من الجنسين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
2,087

حدّدت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، يوم الأحد المقبل، موعد استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على رتبة "معيد" للجنسين في عدد من الكليات بالجامعة، لشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك لمدة سبعة أيام، من خلال الدخول على موقع الجامعة الرسمي https://www.iau.edu.sa/ar.

واشترطت الجامعة للتقديم على تلك الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أيّ جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً بطريقة الدراسة بانتظام "مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم"، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فتتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

وتضمنت الشروط ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 سنة، وأن يقدم على الأقل خطابَي توصية "ذات علاقة بطلب التعيين" من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية، واجتيازه المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم "المقابلة الشخصية، الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها"، والتوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه العلمي، وذلك خلال السنتين الأوليين من تاريخ مباشرته مهام الوظيفة.

وفي حالة التقديم الجديد لوظيفة "معيد" يجب ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاده مباشرة، وأن يستوفي أي متطلبات أخرى يقرّها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.

ودعت الجامعة إلى تقديم ملف طلب التعيين إلكترونياً، وذلك على موقع الجامعة الإلكتروني باختيار أيقونة طلب تعيين "معيد" واتباع الإجراءات المبينة عند التقديم، وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة أو التي دوّنت فيها معلومات غير دقيقة، وأكّدت الجامعة أنه لن يتم قبول أيّ طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,031
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,911
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,860
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,030

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة