النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض بمستشفى الخفجي

تعرض لقطع بالطرف العلوي بـ"آلة حادة"

تمكن فريق طبي بمستشفى الخفجي العام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والمكوّن من قسم جراحة العظام وقسم الجراحة العامة والتخدير من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة في الطرف العلوي الأيمن، نتج عنه تمزق شديد في ثمانية أوتار عضلية وتهتك بالأوعية الدموية والأنسجة العصبية مع كسر مركب في ذات الطرف نفسه.

وتكللت العملية بالنجاح واستقرار حالة المريض وتماثله للشفاء، بعد أن استغرقت العملية أربع ساعات تحت التخدير العام.

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التخصصية التي تجرى بمستشفى الخفجي العام.

مستشفى الخفجي العام وزارة الصحة الخفجي عملية جراحية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض بمستشفى الخفجي
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى الخفجي العام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والمكوّن من قسم جراحة العظام وقسم الجراحة العامة والتخدير من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة في الطرف العلوي الأيمن، نتج عنه تمزق شديد في ثمانية أوتار عضلية وتهتك بالأوعية الدموية والأنسجة العصبية مع كسر مركب في ذات الطرف نفسه.

وتكللت العملية بالنجاح واستقرار حالة المريض وتماثله للشفاء، بعد أن استغرقت العملية أربع ساعات تحت التخدير العام.

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التخصصية التي تجرى بمستشفى الخفجي العام.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:15 PM

نجاح عملية جراحية دقيقة لمريض بمستشفى الخفجي

تعرض لقطع بالطرف العلوي بـ"آلة حادة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخفجي
0
25

تمكن فريق طبي بمستشفى الخفجي العام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والمكوّن من قسم جراحة العظام وقسم الجراحة العامة والتخدير من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة في الطرف العلوي الأيمن، نتج عنه تمزق شديد في ثمانية أوتار عضلية وتهتك بالأوعية الدموية والأنسجة العصبية مع كسر مركب في ذات الطرف نفسه.

وتكللت العملية بالنجاح واستقرار حالة المريض وتماثله للشفاء، بعد أن استغرقت العملية أربع ساعات تحت التخدير العام.

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التخصصية التي تجرى بمستشفى الخفجي العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,266
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,861
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,589

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة