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"مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذر

بعد تنبيه الأرصاد عن حدوث أمطار ونشاط بالرياح السطحية

أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الجوف.

جاء ذلك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى نشاط بالرياح السطحية اعتباراً من اليوم الخميس وتشمل (سكاكا - دومة الجندل - طبرجل - القريات).

وأضاف النقيب الضويحي أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب "الضويحي" بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني الجوف الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذر
سبق

أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الجوف.

جاء ذلك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى نشاط بالرياح السطحية اعتباراً من اليوم الخميس وتشمل (سكاكا - دومة الجندل - طبرجل - القريات).

وأضاف النقيب الضويحي أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب "الضويحي" بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:57 PM

"مدني الجوف": نتابع مستجدات الحالة الجوية وندعو للحيطة والحذر

بعد تنبيه الأرصاد عن حدوث أمطار ونشاط بالرياح السطحية

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فهد الغبيوي - الجوف
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أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الجوف.

جاء ذلك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى نشاط بالرياح السطحية اعتباراً من اليوم الخميس وتشمل (سكاكا - دومة الجندل - طبرجل - القريات).

وأضاف النقيب الضويحي أن مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأهاب "الضويحي" بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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