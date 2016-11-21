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الجيش اليمني يعلن استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي

تم تأمين المديرية بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز

أعلن الجيش اليمني استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي.
وأكد الجيش اليمني، أنه تم تأمين مديرية حيس بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز.

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الجيش اليمني يعلن استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي
سبق

أعلن الجيش اليمني استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي.
وأكد الجيش اليمني، أنه تم تأمين مديرية حيس بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:45 PM

الجيش اليمني يعلن استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي

تم تأمين المديرية بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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986

أعلن الجيش اليمني استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي.
وأكد الجيش اليمني، أنه تم تأمين مديرية حيس بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز.

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