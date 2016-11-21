أعلن الجيش اليمني استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي. وأكد الجيش اليمني، أنه تم تأمين مديرية حيس بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز.

الجيش اليمني يعلن استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-21 أعلن الجيش اليمني استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي.

وأكد الجيش اليمني، أنه تم تأمين مديرية حيس بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 05:45 PM

الجيش اليمني يعلن استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي تم تأمين المديرية بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز





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أعلن الجيش اليمني استعادة ما بقي من مديرية حيس قرب الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي.

وأكد الجيش اليمني، أنه تم تأمين مديرية حيس بشكل كامل وتحرير مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز.