النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معرف "آل جوفان": الوطن يحتفي بذكرى البيعة.. والجميع ينعم برغد العيش وتوفر كافة الخدمات

قال: عجلة التنمية مستمرة رغم ما يشهده العالم من أزمات.. والمواطن يبادل القيادة الحب والولاء

قال معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان: "تمر علينا الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، والمواطنون والمقيمون ينعمون برغد العيش والأمن والأمان، في ظل دعم مستمر من القيادة الرشيدة لتوفير كافة الخدمات، وبناء متواصل لمؤسسات الوطن في شتى المجالات".

وأضاف: "يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فهم يرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضيان سوياً مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة".

وتابع: "حينما نرى أنحاء المملكة العربية السعودية ولله الحمد قد تحولت إلى دولة تنمية وتطوير وبناء، فإننا نشكر الله -عزّ وجلّ- في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى من خلال العمل الدؤوب والبناء المستمر إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي".

وأردف: "تشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يجعلها تحتل مركزاً ثابتاً بين دول العالم المتقدمة".

وأضاف: "لا يسعني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، إلا أن أتقدم باسمي ونيابة عن آل جوفان بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالذكرى السادسة من مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ملكاً على البلاد"، سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والخير والازدهار والرقي والسؤدد".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
معرف "آل جوفان": الوطن يحتفي بذكرى البيعة.. والجميع ينعم برغد العيش وتوفر كافة الخدمات
سبق

قال معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان: "تمر علينا الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، والمواطنون والمقيمون ينعمون برغد العيش والأمن والأمان، في ظل دعم مستمر من القيادة الرشيدة لتوفير كافة الخدمات، وبناء متواصل لمؤسسات الوطن في شتى المجالات".

وأضاف: "يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فهم يرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضيان سوياً مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة".

وتابع: "حينما نرى أنحاء المملكة العربية السعودية ولله الحمد قد تحولت إلى دولة تنمية وتطوير وبناء، فإننا نشكر الله -عزّ وجلّ- في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى من خلال العمل الدؤوب والبناء المستمر إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي".

وأردف: "تشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يجعلها تحتل مركزاً ثابتاً بين دول العالم المتقدمة".

وأضاف: "لا يسعني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، إلا أن أتقدم باسمي ونيابة عن آل جوفان بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالذكرى السادسة من مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ملكاً على البلاد"، سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والخير والازدهار والرقي والسؤدد".

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:09 PM

معرف "آل جوفان": الوطن يحتفي بذكرى البيعة.. والجميع ينعم برغد العيش وتوفر كافة الخدمات

قال: عجلة التنمية مستمرة رغم ما يشهده العالم من أزمات.. والمواطن يبادل القيادة الحب والولاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
123

قال معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان: "تمر علينا الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، والمواطنون والمقيمون ينعمون برغد العيش والأمن والأمان، في ظل دعم مستمر من القيادة الرشيدة لتوفير كافة الخدمات، وبناء متواصل لمؤسسات الوطن في شتى المجالات".

وأضاف: "يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فهم يرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضيان سوياً مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة".

وتابع: "حينما نرى أنحاء المملكة العربية السعودية ولله الحمد قد تحولت إلى دولة تنمية وتطوير وبناء، فإننا نشكر الله -عزّ وجلّ- في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى من خلال العمل الدؤوب والبناء المستمر إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي".

وأردف: "تشهد المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يجعلها تحتل مركزاً ثابتاً بين دول العالم المتقدمة".

وأضاف: "لا يسعني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، إلا أن أتقدم باسمي ونيابة عن آل جوفان بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالذكرى السادسة من مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ملكاً على البلاد"، سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والخير والازدهار والرقي والسؤدد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,103
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,477
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,362

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة