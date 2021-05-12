هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تفعل حملة "سلامتنا بالتزامنا"

بطاقات توعوية عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل والشاشات الرقمية

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض حملة #سلامتنا_بالتزامنا والتي أطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ونائبه في عموم منطقة الرياض لحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضرورة أخذ اللقاح للوقاية من جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن الفرع بادر بتفعيل الحملة والمساهمة فيها من خلال بطاقات توعوية ووقائية، تم بثها إلكترونياً عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية مساهمةً في الجهود الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا والحد من آثارها.