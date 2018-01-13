القريات.. إنهاء معاناة مريض من ورم في الرقبة
عبر عملية دقيقة تكللت بالنجاح.. تمتع بصحة جيدة
تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى القريات العام، من إجراء جراحة ناجحةلاستئصال ورم من رقبة مريض.
وتَبيّن بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية، والأشعة التي أجريت له، وجودُ ورم كبير في الرقبة، وتَقرر على الفور ضرورة إجراء تدخّل جراحي، تم خلاله استئصال الورم بالكامل.
وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة.
فريق طبي
مستشفى القريات العام
استئصال ورم من رقبة
القريات.. إنهاء معاناة مريض من ورم في الرقبة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-13
تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى القريات العام، من إجراء جراحة ناجحةلاستئصال ورم من رقبة مريض.
وتَبيّن بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية، والأشعة التي أجريت له، وجودُ ورم كبير في الرقبة، وتَقرر على الفور ضرورة إجراء تدخّل جراحي، تم خلاله استئصال الورم بالكامل.
وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة.
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
01:36 PM
القريات.. إنهاء معاناة مريض من ورم في الرقبة
عبر عملية دقيقة تكللت بالنجاح.. تمتع بصحة جيدة
تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى القريات العام، من إجراء جراحة ناجحةلاستئصال ورم من رقبة مريض.
وتَبيّن بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية، والأشعة التي أجريت له، وجودُ ورم كبير في الرقبة، وتَقرر على الفور ضرورة إجراء تدخّل جراحي، تم خلاله استئصال الورم بالكامل.
وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- ويتمتع المريض حاليًا بصحة جيدة.