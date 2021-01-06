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"الصحة": تسجيل 118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد 8 سنوات من العمل.. الاستغناء عن ضابطات أمن جامعة الليث لهذا السبب

قالوا: تلقّين شفهياً من مسؤولين الجامعة قراراً بعدم تجديد عقودنا.. نريد حلاً

تنتظر ضابطات أمن الكلية الجامعية بالليث، مصيرهن، بعد أن تلقين شفهياً قراراً بالاستغناء عن خدماتهن، وعدم التجديد لهن بداعي جائحة كورونا والدراسة عن بُعد.

وأشارت المتضررات إلى أنهن أمضين نحو ثمان سنوات تحت رحمة العقود، ويحملن مسمى ضابطات أمن، ويعملن في الكلية الجامعية بالليث -شطر الطالبات- لافتاتٍ إلى أنهن تلقين شفهياً من مسؤولات ومسؤولين في الجامعة قراراً بالاستغناء عنهن، وعدم تجديد عقودهن؛ بحجة عدم وجود طالبات، وأن الدراسة عن بُعد.

وطالبت الفتيات العاملات في الكلية مدير جامعة أم القرى بضرورة الوقوف على مشكلتهن، وإلزام الجهة المسؤولة بتجديد العقود معهن، وتثبيتهن على الوظائف الرسمية في الجامعة والاستفادة من خبراتهن الممتدة منذ سنوات.

أمن الكلية الجامعية الليث

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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بعد 8 سنوات من العمل.. الاستغناء عن ضابطات أمن جامعة الليث لهذا السبب
سبق

تنتظر ضابطات أمن الكلية الجامعية بالليث، مصيرهن، بعد أن تلقين شفهياً قراراً بالاستغناء عن خدماتهن، وعدم التجديد لهن بداعي جائحة كورونا والدراسة عن بُعد.

وأشارت المتضررات إلى أنهن أمضين نحو ثمان سنوات تحت رحمة العقود، ويحملن مسمى ضابطات أمن، ويعملن في الكلية الجامعية بالليث -شطر الطالبات- لافتاتٍ إلى أنهن تلقين شفهياً من مسؤولات ومسؤولين في الجامعة قراراً بالاستغناء عنهن، وعدم تجديد عقودهن؛ بحجة عدم وجود طالبات، وأن الدراسة عن بُعد.

وطالبت الفتيات العاملات في الكلية مدير جامعة أم القرى بضرورة الوقوف على مشكلتهن، وإلزام الجهة المسؤولة بتجديد العقود معهن، وتثبيتهن على الوظائف الرسمية في الجامعة والاستفادة من خبراتهن الممتدة منذ سنوات.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
03:06 PM

بعد 8 سنوات من العمل.. الاستغناء عن ضابطات أمن جامعة الليث لهذا السبب

قالوا: تلقّين شفهياً من مسؤولين الجامعة قراراً بعدم تجديد عقودنا.. نريد حلاً

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
13
3,596

تنتظر ضابطات أمن الكلية الجامعية بالليث، مصيرهن، بعد أن تلقين شفهياً قراراً بالاستغناء عن خدماتهن، وعدم التجديد لهن بداعي جائحة كورونا والدراسة عن بُعد.

وأشارت المتضررات إلى أنهن أمضين نحو ثمان سنوات تحت رحمة العقود، ويحملن مسمى ضابطات أمن، ويعملن في الكلية الجامعية بالليث -شطر الطالبات- لافتاتٍ إلى أنهن تلقين شفهياً من مسؤولات ومسؤولين في الجامعة قراراً بالاستغناء عنهن، وعدم تجديد عقودهن؛ بحجة عدم وجود طالبات، وأن الدراسة عن بُعد.

وطالبت الفتيات العاملات في الكلية مدير جامعة أم القرى بضرورة الوقوف على مشكلتهن، وإلزام الجهة المسؤولة بتجديد العقود معهن، وتثبيتهن على الوظائف الرسمية في الجامعة والاستفادة من خبراتهن الممتدة منذ سنوات.

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