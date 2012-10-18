نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة. وقال الشاعر في قصيدته: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/ الشمس غابت وانت طيبك منور وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/ الوسم فتره وانت أبد ما تغور ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/ إلا انت ياللي في مجاله تطور من زاعمك به ما لقا حل مضمون/ وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/ وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور عبدالعزيز العز والناس يدرون/ إنا على وضح النقا ما نزور أنت الذي للطيب فالعالم عيون/ وسمعٍ على كل الديار امتحور يا فرحة اللي من لياليه مغبون/ ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور شاعر آل سعود

"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-18 نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.



وقال الشاعر في قصيدته:



إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/

الشمس غابت وانت طيبك منور



وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/

الوسم فتره وانت أبد ما تغور



ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/

إلا انت ياللي في مجاله تطور



من زاعمك به ما لقا حل مضمون/

وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور



أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/

وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور



عبدالعزيز العز والناس يدرون/

إنا على وضح النقا ما نزور



أنت الذي للطيب فالعالم عيون/

وسمعٍ على كل الديار امتحور



يا فرحة اللي من لياليه مغبون/

ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور



شاعر آل سعود

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 08:00 PM

"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون قال في أحد أبياتها: أنت الذي للطيب فالعالم عيون .. وسمعٍ على كل الديار امتحور





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نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.



وقال الشاعر في قصيدته:



إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/

الشمس غابت وانت طيبك منور



وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/

الوسم فتره وانت أبد ما تغور



ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/

إلا انت ياللي في مجاله تطور



من زاعمك به ما لقا حل مضمون/

وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور



أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/

وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور



عبدالعزيز العز والناس يدرون/

إنا على وضح النقا ما نزور



أنت الذي للطيب فالعالم عيون/

وسمعٍ على كل الديار امتحور



يا فرحة اللي من لياليه مغبون/

ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور



شاعر آل سعود