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"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون

قال في أحد أبياتها: أنت الذي للطيب فالعالم عيون .. وسمعٍ على كل الديار امتحور

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.

وقال الشاعر في قصيدته:

إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/
الشمس غابت وانت طيبك منور

وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/
الوسم فتره وانت أبد ما تغور

ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/
إلا انت ياللي في مجاله تطور

من زاعمك به ما لقا حل مضمون/
وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور

أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/
وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور

عبدالعزيز العز والناس يدرون/
إنا على وضح النقا ما نزور

أنت الذي للطيب فالعالم عيون/
وسمعٍ على كل الديار امتحور

يا فرحة اللي من لياليه مغبون/
ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور

شاعر آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون
سبق

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.

وقال الشاعر في قصيدته:

إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/
الشمس غابت وانت طيبك منور

وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/
الوسم فتره وانت أبد ما تغور

ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/
إلا انت ياللي في مجاله تطور

من زاعمك به ما لقا حل مضمون/
وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور

أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/
وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور

عبدالعزيز العز والناس يدرون/
إنا على وضح النقا ما نزور

أنت الذي للطيب فالعالم عيون/
وسمعٍ على كل الديار امتحور

يا فرحة اللي من لياليه مغبون/
ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور

شاعر آل سعود

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
08:00 PM

"السامر" مفاخراً بخصال عبدالعزيز بن فهد: إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون

قال في أحد أبياتها: أنت الذي للطيب فالعالم عيون .. وسمعٍ على كل الديار امتحور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,230

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة بعنوان "طيبك منور" تَبَاهى فيها بخصال الأمير عبدالعزيز بن فهد -حفظه الله- مبيناً أن مواقفه وطيبته تشهد له؛ فهو كالبلسم يداوي كل الجراح القريبة والبعيدة.

وقال الشاعر في قصيدته:

إن قلت طيبك شمس يضفي على الكون/
الشمس غابت وانت طيبك منور

وان قلت وسمٍ كله بروق ومزون/
الوسم فتره وانت أبد ما تغور

ما فيه أبد حيٍ على الطيب مأمون/
إلا انت ياللي في مجاله تطور

من زاعمك به ما لقا حل مضمون/
وقالوا له إنه جاهلٍ ومتهور

أطراف طيبك بالعرب عيد مسجون/
وظلٍ ظليلٍ لليتيم المسور

عبدالعزيز العز والناس يدرون/
إنا على وضح النقا ما نزور

أنت الذي للطيب فالعالم عيون/
وسمعٍ على كل الديار امتحور

يا فرحة اللي من لياليه مغبون/
ما قبلك أحدٍ للصعايب يدور

شاعر آل سعود

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