"الجليفي" مديرًا لوحدة الإعلام بوكالة الزراعة

أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالرحمن بن راشد الجليفي، مستشارًا لوكالة الزراعة بالوزارة، ومديرًا لوحدة الإعلام.
أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالرحمن بن راشد الجليفي، مستشارًا لوكالة الزراعة بالوزارة، ومديرًا لوحدة الإعلام.
أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالرحمن بن راشد الجليفي، مستشارًا لوكالة الزراعة بالوزارة، ومديرًا لوحدة الإعلام.
أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالرحمن بن راشد الجليفي، مستشارًا لوكالة الزراعة بالوزارة، ومديرًا لوحدة الإعلام.