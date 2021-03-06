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"الجليفي" مديرًا لوحدة الإعلام بوكالة الزراعة

أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالرحمن بن راشد الجليفي، مستشارًا لوكالة الزراعة بالوزارة، ومديرًا لوحدة الإعلام.

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"الجليفي" مديرًا لوحدة الإعلام بوكالة الزراعة
سبق

أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالرحمن بن راشد الجليفي، مستشارًا لوكالة الزراعة بالوزارة، ومديرًا لوحدة الإعلام.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
04:12 PM

"الجليفي" مديرًا لوحدة الإعلام بوكالة الزراعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالرحمن بن راشد الجليفي، مستشارًا لوكالة الزراعة بالوزارة، ومديرًا لوحدة الإعلام.

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