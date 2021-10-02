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استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

استدعى المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم مهاجم الفريق الأول بنادي الاتفاق اللاعب روبن كوايسون للانضمام لمعسكر المنتخب السويدي التحضيري خلال الفترة من 4 - 13 أكتوبر استعداداً لخوض غمار منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة منتخب كوسوفو ومنتخب اليونان ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

فيما استدعى المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وقائده الكابتن رايس مبولحي للانضمام لمعسكر محاربي الصحراء التحضيري خلال الفترة من 4 وحتى 12 أكتوبر الجاري استعداداً لمواجهة منتخب النيجر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

كما استدعى المدير الفني للمنتخب التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السيلتي لتمثيل منتخب بلاده خلال الفترة من 04 إلى 12 أكتوبر المقبل، استعداداً لمواجهتي منتخب تونس أمام موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة والمقرر إقامتها ذهاباً في تونس وإياباً في نواكشوط ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الاتفاق

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استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم
سبق

استدعى المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم مهاجم الفريق الأول بنادي الاتفاق اللاعب روبن كوايسون للانضمام لمعسكر المنتخب السويدي التحضيري خلال الفترة من 4 - 13 أكتوبر استعداداً لخوض غمار منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة منتخب كوسوفو ومنتخب اليونان ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

فيما استدعى المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وقائده الكابتن رايس مبولحي للانضمام لمعسكر محاربي الصحراء التحضيري خلال الفترة من 4 وحتى 12 أكتوبر الجاري استعداداً لمواجهة منتخب النيجر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

كما استدعى المدير الفني للمنتخب التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السيلتي لتمثيل منتخب بلاده خلال الفترة من 04 إلى 12 أكتوبر المقبل، استعداداً لمواجهتي منتخب تونس أمام موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة والمقرر إقامتها ذهاباً في تونس وإياباً في نواكشوط ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:06 AM

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد والجزائر وتونس في تصفيات كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم مهاجم الفريق الأول بنادي الاتفاق اللاعب روبن كوايسون للانضمام لمعسكر المنتخب السويدي التحضيري خلال الفترة من 4 - 13 أكتوبر استعداداً لخوض غمار منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.

ويستعد منتخب السويد لمواجهة منتخب كوسوفو ومنتخب اليونان ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

فيما استدعى المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وقائده الكابتن رايس مبولحي للانضمام لمعسكر محاربي الصحراء التحضيري خلال الفترة من 4 وحتى 12 أكتوبر الجاري استعداداً لمواجهة منتخب النيجر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

كما استدعى المدير الفني للمنتخب التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السيلتي لتمثيل منتخب بلاده خلال الفترة من 04 إلى 12 أكتوبر المقبل، استعداداً لمواجهتي منتخب تونس أمام موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة والمقرر إقامتها ذهاباً في تونس وإياباً في نواكشوط ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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