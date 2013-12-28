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"النصر" في مواجهة "الوحدة".. و"الأهلي" يستضيف "الخليج"

في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري الطائرة

تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع "النصر" و"الوحدة" على صالة نادي النصر بالرياض عند الساعة الرابعة عصراً، حيث يقود اللقاء عبداللطيف العتيق حكماً أول، وعبدالرحمن الدوسري حكماً ثانياً، وسعيد هايل مسجلاً.

وفي نفس الجولة يلتقي الأربعاء المقبل فريق "الأهلي" نظيره "الخليج" على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الرابعة عصراً، يقود اللقاء سامي أمين حكماً أول، وماجد الغامدي حكماً ثانياً، ومحمد الطويرقي مسجلاً.

النصر الوحدة الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" في مواجهة "الوحدة".. و"الأهلي" يستضيف "الخليج"
سبق

تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع "النصر" و"الوحدة" على صالة نادي النصر بالرياض عند الساعة الرابعة عصراً، حيث يقود اللقاء عبداللطيف العتيق حكماً أول، وعبدالرحمن الدوسري حكماً ثانياً، وسعيد هايل مسجلاً.

وفي نفس الجولة يلتقي الأربعاء المقبل فريق "الأهلي" نظيره "الخليج" على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الرابعة عصراً، يقود اللقاء سامي أمين حكماً أول، وماجد الغامدي حكماً ثانياً، ومحمد الطويرقي مسجلاً.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
07:05 PM

"النصر" في مواجهة "الوحدة".. و"الأهلي" يستضيف "الخليج"

في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري الطائرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع "النصر" و"الوحدة" على صالة نادي النصر بالرياض عند الساعة الرابعة عصراً، حيث يقود اللقاء عبداللطيف العتيق حكماً أول، وعبدالرحمن الدوسري حكماً ثانياً، وسعيد هايل مسجلاً.

وفي نفس الجولة يلتقي الأربعاء المقبل فريق "الأهلي" نظيره "الخليج" على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الرابعة عصراً، يقود اللقاء سامي أمين حكماً أول، وماجد الغامدي حكماً ثانياً، ومحمد الطويرقي مسجلاً.

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