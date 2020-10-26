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رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

أكد أن هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة وتقدم الحلول لمشكلاتها

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أ.د عبدالرحمن اليوبي المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث والدراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وثمن "اليوبي" لوزير التعليم موافقته على انعقاد المؤتمر مما يؤكد نجاح المملكة في تجاوز الجائحة، و ممتدحاً التعامل الاحترافي الذي تعاملت به الجهات المعنية مع الجائحة.

وأكد "اليوبي "على أن البحث العلمي يعد مرتكزاً أساسياً في تنمية المجتمعات، وأن مثل هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة من خلال معالجة بعض المشاكل.

كما ثمن "اليوبي" لكلية الاقتصاد والإدارة دورها وعملها من خلال عميدها وفرق العمل بها التي تؤكد ريادة جامعة المؤسس.

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رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية
سبق

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أ.د عبدالرحمن اليوبي المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث والدراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وثمن "اليوبي" لوزير التعليم موافقته على انعقاد المؤتمر مما يؤكد نجاح المملكة في تجاوز الجائحة، و ممتدحاً التعامل الاحترافي الذي تعاملت به الجهات المعنية مع الجائحة.

وأكد "اليوبي "على أن البحث العلمي يعد مرتكزاً أساسياً في تنمية المجتمعات، وأن مثل هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة من خلال معالجة بعض المشاكل.

كما ثمن "اليوبي" لكلية الاقتصاد والإدارة دورها وعملها من خلال عميدها وفرق العمل بها التي تؤكد ريادة جامعة المؤسس.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
10:36 PM

رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

أكد أن هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة وتقدم الحلول لمشكلاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أ.د عبدالرحمن اليوبي المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث والدراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وثمن "اليوبي" لوزير التعليم موافقته على انعقاد المؤتمر مما يؤكد نجاح المملكة في تجاوز الجائحة، و ممتدحاً التعامل الاحترافي الذي تعاملت به الجهات المعنية مع الجائحة.

وأكد "اليوبي "على أن البحث العلمي يعد مرتكزاً أساسياً في تنمية المجتمعات، وأن مثل هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة من خلال معالجة بعض المشاكل.

كما ثمن "اليوبي" لكلية الاقتصاد والإدارة دورها وعملها من خلال عميدها وفرق العمل بها التي تؤكد ريادة جامعة المؤسس.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,600
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,752
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38 مليار ..

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