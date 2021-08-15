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برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد

في افتتاح الدوري الإسباني

كسب برشلونة ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوار البلوجرانا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت الأهداف عن طريق كل من جيرارد بيكيه (19) والدنماركي مارتن برايثوايت (45+2، 59) وسيرجي روبيرتو (90+1) أهداف الفريق الكتالوني في المقابل أحرز كل من يولين لوبيتي (82) وميكيل أويارزابال (85) هدفي الضيوف.

بتلك النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط ويحل ثانيًا في جدول الترتيب خلف ريال مدريد، بينما بقي رصيد ريال سوسيداد من دون نقاط في المركز التاسع عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد
سبق

كسب برشلونة ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوار البلوجرانا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت الأهداف عن طريق كل من جيرارد بيكيه (19) والدنماركي مارتن برايثوايت (45+2، 59) وسيرجي روبيرتو (90+1) أهداف الفريق الكتالوني في المقابل أحرز كل من يولين لوبيتي (82) وميكيل أويارزابال (85) هدفي الضيوف.

بتلك النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط ويحل ثانيًا في جدول الترتيب خلف ريال مدريد، بينما بقي رصيد ريال سوسيداد من دون نقاط في المركز التاسع عشر.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:44 PM

برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد

في افتتاح الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب برشلونة ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوار البلوجرانا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت الأهداف عن طريق كل من جيرارد بيكيه (19) والدنماركي مارتن برايثوايت (45+2، 59) وسيرجي روبيرتو (90+1) أهداف الفريق الكتالوني في المقابل أحرز كل من يولين لوبيتي (82) وميكيل أويارزابال (85) هدفي الضيوف.

بتلك النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط ويحل ثانيًا في جدول الترتيب خلف ريال مدريد، بينما بقي رصيد ريال سوسيداد من دون نقاط في المركز التاسع عشر.

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