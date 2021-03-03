المسجد الحرام.. 300 مهندس وفني وراء ضمان جودة واستمرارية الكهرباء

خطط ممنهجة مدروسة تضمن سلامة المصلين والمعتمرين في جنباته وساحاته وأروقته

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على العناية بالأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة مدروسة تضمن سلامة المصلين والمعتمرين في جنبات المسجد الحرام وساحاته وأروقته.

وعن كيفية تغذية المسجد الحرام بالطاقة الكهربائية تحدث مساعد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية المهندس عامر اللقماني قائلاً: يتم تغذية المسجد الحرام من خلال (4) محطات رئيسية قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ حيث يتم تغذية محطتين رئيسيتين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) بحيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذي من شركة الكهرباء.

وأضاف: في حال فقدان التغذية لعدد (2) مغذي من شركة الكهرباء يقوم النظام بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال (8) مولدات بقدرة إجمالية (32) ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) فعن طريق (40) محول كهربائي موزعة على (13) محطة كهربائية فرعية.

وتابع " اللقماني " أن كل محطة تحتوي على لوحات رئيسية (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من (1348) لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى (120000) ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية و(2600) مروحة متنوعة و(250) مروحة رذاذ.

وأشار مساعد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية إلى أن الخطة السنوية لأعمال الصيانة التي تعتمد قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم على مدار العام تتضمن أكثر من (4000) عملية صيانة عبر فريق متخصص وذو كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من (300) مهندس وفني.

واختتم "اللقماني" بقوله: إن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، التي تواكب على الدوام توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.