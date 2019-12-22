استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يزور المنطقة حالياً. وفي مستهل اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بوزير التعليم والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة. وبحث مع الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة التعليم بالمنطقة بشقيه الجامعي والعام، منوهاً بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان. كما أعرب أمير منطقة تبوك عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم للأفضل. من جهته عبر الدكتور آل الشيخ عن شكره لأمير منطقة تبوك على الاستقبال، وعلى ما تجده الجهات التابعة للوزارة بمنطقة تبوك من دعم ورعاية من أمير المنطقة وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزته للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف خلال مسيرتها ورعايته لكل ما من شأنه رفعة الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.

أمير تبوك يبحث مشاريع المنطقة التعليمية مع "آل الشيخ" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-22 استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي مستهل اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بوزير التعليم والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وبحث مع الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة التعليم بالمنطقة بشقيه الجامعي والعام، منوهاً بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

كما أعرب أمير منطقة تبوك عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم للأفضل.

من جهته عبر الدكتور آل الشيخ عن شكره لأمير منطقة تبوك على الاستقبال، وعلى ما تجده الجهات التابعة للوزارة بمنطقة تبوك من دعم ورعاية من أمير المنطقة وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزته للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف خلال مسيرتها ورعايته لكل ما من شأنه رفعة الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441 02:29 PM

أمير تبوك يبحث مشاريع المنطقة التعليمية مع "آل الشيخ" نوّه بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم خادم الحرمين





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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بالإمارة، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي مستهل اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بوزير التعليم والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وبحث مع الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة التعليم بالمنطقة بشقيه الجامعي والعام، منوهاً بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

كما أعرب أمير منطقة تبوك عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم للأفضل.

من جهته عبر الدكتور آل الشيخ عن شكره لأمير منطقة تبوك على الاستقبال، وعلى ما تجده الجهات التابعة للوزارة بمنطقة تبوك من دعم ورعاية من أمير المنطقة وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزته للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف خلال مسيرتها ورعايته لكل ما من شأنه رفعة الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة.