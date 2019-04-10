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"الأرصاد" تنبِّه الشرقية والقصيم: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد وأتربة مثارة

شملت عددًا من المحافظات والمدن بالمنطقتين.. وتستمر حتى صباح الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة القصيم، وتنبيهًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخُبر وأبقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والبكيرية والمذنب والرس ورياض الخبراء والبدايع والأسياح وعيون الجواء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه الشرقية والقصيم: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد وأتربة مثارة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة القصيم، وتنبيهًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخُبر وأبقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والبكيرية والمذنب والرس ورياض الخبراء والبدايع والأسياح وعيون الجواء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
01:04 AM

"الأرصاد" تنبِّه الشرقية والقصيم: أمطار غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد وأتربة مثارة

شملت عددًا من المحافظات والمدن بالمنطقتين.. وتستمر حتى صباح الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة القصيم، وتنبيهًا للمنطقة الشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخُبر وأبقيق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ00.30 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت منطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والبكيرية والمذنب والرس ورياض الخبراء والبدايع والأسياح وعيون الجواء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

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