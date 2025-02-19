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"الحربي" يدشن منظومة مركبات دوريات الأمن الجديدة

دعاء إلى استخدام الدراجات النارية في المناطق المزدحمة

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور عدد من قيادات الأمن، اليوم؛ المركبات الأمنية الحديثة لدوريات الأمن، وعددًا من الآليات السريعة والتجهيزات الحديثة لإدارة الأسلحة والمتفجرات التي تضاف لمنظومة التطوير للأمن العام.

واستهل الفريق الحربي حفل التدشين بكلمة نوه خلالها بدعم القيادة الدائم لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة؛ الأمر الذي ساهم في تنويع مجمل الخدمات التي يقدمها الأمن العام للمواطن والمقيم بمنظومته الأمنية والمرورية والخدمية، مؤكدًا أن هذه المركبات والآليات التي تعتبر إضافة مهمة للعمل الأمني الميداني.

وأضاف مدير الأمن العام أن هذه المركبات تم تزويدها بعدد من الأجهزة والتقنيات التي تتضمن إمكانية الاستعلام عن (الأشخاص، والمركبات، والبلاغات) دون الاتصال بغرف العمليات مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات الوطني على مدار الساعة، وتتميز بأنها إنتاج أمني وفق مواصفات تم انتقاؤها بعناية تتناسب مع بيئة المملكة والعمل اليومي لدوريات الأمن، كما تم تزويدها بتقنية قياس الكثافات في الميدان وعدد من المؤشرات التي سوف تسهم في سرعة مباشرة البلاغات.

كما تتضمن الآليات التي تمت إضافتها لإدارة الأسلحة والمتفجرات؛ عددًا من الدراجات النارية لنقل الوسائل الخاصة بالكشف عن الأسلحة"k9"، إضافة إلى تزويدها بعدد من التجهيزات الخاصة بالإبطال والإزالة، والمسح والتفتيش، والمتطلبات الفنية لمسرح الحادث؛ حيث توفر هذه الدراجات فرصة الوصول إلى المواقع التي تشهد كثافة وازدحامًا بكل يسر وسهولة، وسيتم استخدامها هذا العام بموسمي الحج والعمرة في المواقع الأكثر ازدحامًا.

منظومة مركبات دوريات الأمن الجديدة مدير الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يدشن منظومة مركبات دوريات الأمن الجديدة
سبق

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور عدد من قيادات الأمن، اليوم؛ المركبات الأمنية الحديثة لدوريات الأمن، وعددًا من الآليات السريعة والتجهيزات الحديثة لإدارة الأسلحة والمتفجرات التي تضاف لمنظومة التطوير للأمن العام.

واستهل الفريق الحربي حفل التدشين بكلمة نوه خلالها بدعم القيادة الدائم لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة؛ الأمر الذي ساهم في تنويع مجمل الخدمات التي يقدمها الأمن العام للمواطن والمقيم بمنظومته الأمنية والمرورية والخدمية، مؤكدًا أن هذه المركبات والآليات التي تعتبر إضافة مهمة للعمل الأمني الميداني.

وأضاف مدير الأمن العام أن هذه المركبات تم تزويدها بعدد من الأجهزة والتقنيات التي تتضمن إمكانية الاستعلام عن (الأشخاص، والمركبات، والبلاغات) دون الاتصال بغرف العمليات مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات الوطني على مدار الساعة، وتتميز بأنها إنتاج أمني وفق مواصفات تم انتقاؤها بعناية تتناسب مع بيئة المملكة والعمل اليومي لدوريات الأمن، كما تم تزويدها بتقنية قياس الكثافات في الميدان وعدد من المؤشرات التي سوف تسهم في سرعة مباشرة البلاغات.

كما تتضمن الآليات التي تمت إضافتها لإدارة الأسلحة والمتفجرات؛ عددًا من الدراجات النارية لنقل الوسائل الخاصة بالكشف عن الأسلحة"k9"، إضافة إلى تزويدها بعدد من التجهيزات الخاصة بالإبطال والإزالة، والمسح والتفتيش، والمتطلبات الفنية لمسرح الحادث؛ حيث توفر هذه الدراجات فرصة الوصول إلى المواقع التي تشهد كثافة وازدحامًا بكل يسر وسهولة، وسيتم استخدامها هذا العام بموسمي الحج والعمرة في المواقع الأكثر ازدحامًا.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
04:28 PM

"الحربي" يدشن منظومة مركبات دوريات الأمن الجديدة

دعاء إلى استخدام الدراجات النارية في المناطق المزدحمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور عدد من قيادات الأمن، اليوم؛ المركبات الأمنية الحديثة لدوريات الأمن، وعددًا من الآليات السريعة والتجهيزات الحديثة لإدارة الأسلحة والمتفجرات التي تضاف لمنظومة التطوير للأمن العام.

واستهل الفريق الحربي حفل التدشين بكلمة نوه خلالها بدعم القيادة الدائم لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة؛ الأمر الذي ساهم في تنويع مجمل الخدمات التي يقدمها الأمن العام للمواطن والمقيم بمنظومته الأمنية والمرورية والخدمية، مؤكدًا أن هذه المركبات والآليات التي تعتبر إضافة مهمة للعمل الأمني الميداني.

وأضاف مدير الأمن العام أن هذه المركبات تم تزويدها بعدد من الأجهزة والتقنيات التي تتضمن إمكانية الاستعلام عن (الأشخاص، والمركبات، والبلاغات) دون الاتصال بغرف العمليات مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات الوطني على مدار الساعة، وتتميز بأنها إنتاج أمني وفق مواصفات تم انتقاؤها بعناية تتناسب مع بيئة المملكة والعمل اليومي لدوريات الأمن، كما تم تزويدها بتقنية قياس الكثافات في الميدان وعدد من المؤشرات التي سوف تسهم في سرعة مباشرة البلاغات.

كما تتضمن الآليات التي تمت إضافتها لإدارة الأسلحة والمتفجرات؛ عددًا من الدراجات النارية لنقل الوسائل الخاصة بالكشف عن الأسلحة"k9"، إضافة إلى تزويدها بعدد من التجهيزات الخاصة بالإبطال والإزالة، والمسح والتفتيش، والمتطلبات الفنية لمسرح الحادث؛ حيث توفر هذه الدراجات فرصة الوصول إلى المواقع التي تشهد كثافة وازدحامًا بكل يسر وسهولة، وسيتم استخدامها هذا العام بموسمي الحج والعمرة في المواقع الأكثر ازدحامًا.

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