النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاون بين "الداخلية" و"الإسكان" لدعم المجال الإعلامي والتوعوي

ضمن اتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية

وقّعت وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، اتفاقية تعاون إعلامية؛ بهدف التنسيق والتعاون في المجال الإعلامي، فيما يتعلق بالحملات الوطنية السنوية والإعلامية المشتركة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية الشاملة، ويتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة الكاملة من الإمكانيات والأدوات الإعلامية المتاحة بين الطرفين، وتعزيز الأداء الإعلامي الحكومي وكفاءة الظهور والإنتاج، ودعم الحملات الوطنية السنوية والمعارض، وإيصال الرسائل الإرشادية والتوعوية للمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعاون بين "الداخلية" و"الإسكان" لدعم المجال الإعلامي والتوعوي
سبق

وقّعت وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، اتفاقية تعاون إعلامية؛ بهدف التنسيق والتعاون في المجال الإعلامي، فيما يتعلق بالحملات الوطنية السنوية والإعلامية المشتركة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية الشاملة، ويتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة الكاملة من الإمكانيات والأدوات الإعلامية المتاحة بين الطرفين، وتعزيز الأداء الإعلامي الحكومي وكفاءة الظهور والإنتاج، ودعم الحملات الوطنية السنوية والمعارض، وإيصال الرسائل الإرشادية والتوعوية للمجتمع.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
06:37 PM

تعاون بين "الداخلية" و"الإسكان" لدعم المجال الإعلامي والتوعوي

ضمن اتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
654

وقّعت وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، اتفاقية تعاون إعلامية؛ بهدف التنسيق والتعاون في المجال الإعلامي، فيما يتعلق بالحملات الوطنية السنوية والإعلامية المشتركة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية الشاملة، ويتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة الكاملة من الإمكانيات والأدوات الإعلامية المتاحة بين الطرفين، وتعزيز الأداء الإعلامي الحكومي وكفاءة الظهور والإنتاج، ودعم الحملات الوطنية السنوية والمعارض، وإيصال الرسائل الإرشادية والتوعوية للمجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,670
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,774
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,962

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة