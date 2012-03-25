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بالفيديو.. ببغاء يتقمص شخصية صاحبه ويقلد صوته ويكح ويؤذن

يصيح: "كورونا.. هاه يا ولد.. هي كورونا"

تمكّن الشاب "سعيد بن تركي" من تدريب ببغاء يمتلكه على الكلام منذ أن كان عمره 27 يومًا حتى أصبح يتقمص شخصيته، ويقلد صوته بعد أن أصبح عمره سنتين.

وأوضح "ابن تركي" في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbcأن الببغاء إفريقي إنتاج محلي، اشتراه من السعودية، مشيرًا إلى أنه من الطيور الخجولة، وقد بدأ في تربيته منذ أن كان عمره 27 يومًا، وبدأ يتكلم من عمر خمسة أشهر، مجرد ترديد كلمات فقط، وفي عمر سنتين بدأ يربط الكلمة بالفعل.

فيما عرض البرنامج مقاطع عدة للببغاء "كوكو"، وظهر الطائر وهو يكح قائلاً: "كورونا"، ويرد: "هاه يا ولد.. هي كورونا!".

كما ظهر الطائر في مقطع آخر وهو يردد كلمات الأذان والإقامة: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله".

وعلق صاحب الببغاء الشاب سعيد بن تركي بأنه بعد عمر سنتين أصبح يلتقط الكلمات بنفسه، ويربطها ببعض دون الحاجة لتكرار وترديد الكلام عليه.. ووصفه بأنه "ذكي جدًّا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. ببغاء يتقمص شخصية صاحبه ويقلد صوته ويكح ويؤذن
سبق

تمكّن الشاب "سعيد بن تركي" من تدريب ببغاء يمتلكه على الكلام منذ أن كان عمره 27 يومًا حتى أصبح يتقمص شخصيته، ويقلد صوته بعد أن أصبح عمره سنتين.

وأوضح "ابن تركي" في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbcأن الببغاء إفريقي إنتاج محلي، اشتراه من السعودية، مشيرًا إلى أنه من الطيور الخجولة، وقد بدأ في تربيته منذ أن كان عمره 27 يومًا، وبدأ يتكلم من عمر خمسة أشهر، مجرد ترديد كلمات فقط، وفي عمر سنتين بدأ يربط الكلمة بالفعل.

فيما عرض البرنامج مقاطع عدة للببغاء "كوكو"، وظهر الطائر وهو يكح قائلاً: "كورونا"، ويرد: "هاه يا ولد.. هي كورونا!".

كما ظهر الطائر في مقطع آخر وهو يردد كلمات الأذان والإقامة: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله".

وعلق صاحب الببغاء الشاب سعيد بن تركي بأنه بعد عمر سنتين أصبح يلتقط الكلمات بنفسه، ويربطها ببعض دون الحاجة لتكرار وترديد الكلام عليه.. ووصفه بأنه "ذكي جدًّا".

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:43 PM

بالفيديو.. ببغاء يتقمص شخصية صاحبه ويقلد صوته ويكح ويؤذن

يصيح: "كورونا.. هاه يا ولد.. هي كورونا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
6,540

تمكّن الشاب "سعيد بن تركي" من تدريب ببغاء يمتلكه على الكلام منذ أن كان عمره 27 يومًا حتى أصبح يتقمص شخصيته، ويقلد صوته بعد أن أصبح عمره سنتين.

وأوضح "ابن تركي" في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbcأن الببغاء إفريقي إنتاج محلي، اشتراه من السعودية، مشيرًا إلى أنه من الطيور الخجولة، وقد بدأ في تربيته منذ أن كان عمره 27 يومًا، وبدأ يتكلم من عمر خمسة أشهر، مجرد ترديد كلمات فقط، وفي عمر سنتين بدأ يربط الكلمة بالفعل.

فيما عرض البرنامج مقاطع عدة للببغاء "كوكو"، وظهر الطائر وهو يكح قائلاً: "كورونا"، ويرد: "هاه يا ولد.. هي كورونا!".

كما ظهر الطائر في مقطع آخر وهو يردد كلمات الأذان والإقامة: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله".

وعلق صاحب الببغاء الشاب سعيد بن تركي بأنه بعد عمر سنتين أصبح يلتقط الكلمات بنفسه، ويربطها ببعض دون الحاجة لتكرار وترديد الكلام عليه.. ووصفه بأنه "ذكي جدًّا".

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