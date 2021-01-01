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"الموارد البشرية بالرياض" تحرّر 14 ألف مخالفة للمنشآت

خلال 2020م.. وستواصل التأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات

كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تحرير 14053 مخالفة و9592 إنذاراً في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2020م.

وشملت المخالفات التي رصدها مفتشو ومفتشات مكاتب العمل بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، "توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية، عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة".

كما تضمّنت المخالفات المرصودة "عدم دفع أجور العاملين أو قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، العمل بدون رخصة، وتشغيل موظفين من الذكور في وظائف مقصورة على الإناث".

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية المفاجئة مستمرة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة العمل.
ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية بالرياض" تحرّر 14 ألف مخالفة للمنشآت
سبق

كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تحرير 14053 مخالفة و9592 إنذاراً في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2020م.

وشملت المخالفات التي رصدها مفتشو ومفتشات مكاتب العمل بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، "توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية، عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة".

كما تضمّنت المخالفات المرصودة "عدم دفع أجور العاملين أو قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، العمل بدون رخصة، وتشغيل موظفين من الذكور في وظائف مقصورة على الإناث".

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية المفاجئة مستمرة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة العمل.
ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
05:50 PM

"الموارد البشرية بالرياض" تحرّر 14 ألف مخالفة للمنشآت

خلال 2020م.. وستواصل التأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تحرير 14053 مخالفة و9592 إنذاراً في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2020م.

وشملت المخالفات التي رصدها مفتشو ومفتشات مكاتب العمل بالعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، "توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية، عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة".

كما تضمّنت المخالفات المرصودة "عدم دفع أجور العاملين أو قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، العمل بدون رخصة، وتشغيل موظفين من الذكور في وظائف مقصورة على الإناث".

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية المفاجئة مستمرة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة العمل.
ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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