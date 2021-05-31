وقالت "الهيئة": "تم البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان (طريق ‎مكة- جدة السريع) تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة".

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة البدء التجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق مكة- جدة السريع.

شاهد من مكة.. تحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي عبدالرزاق البجالي سبق 2021-05-31 أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة البدء التجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق مكة- جدة السريع. وقالت "الهيئة": "تم البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان (طريق ‎مكة- جدة السريع) تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة".

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442 11:38 PM

شاهد من مكة.. تحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع





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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة البدء التجريبي لتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق مكة- جدة السريع.

وقالت "الهيئة": "تم البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان (طريق ‎مكة- جدة السريع) تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة".