الأخضر السعودي يتخطى عقبة عمان .. والجماهير تردد : جاكم الإعصار ماشي يعيقه

بهدف "البريكان" وتألق "العويس" .. وضع قدمًا في مونديال "قطر 2022"

وضع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قدمًا للعبور نحو مونديال كأس العالم "قطر2022"، وذلك بعد أن تجاوز عقبة شقيقه العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة " في جدة، مساء اليوم الخميس، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة السابعة للمجموعة الثانية) .



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من محاولات ثلاثي الأخضر (محمد كنو، فراس البريكان وفهد المولد).



وعند الدقيقة 32 أجرى مدرب الأخضر الفرنسي "رينارد" تغييره الأول بإخراج سامي النجعي والزج باللاعب هتان باهبري.



واختتم الأخضر مجريات الشوط الأول بتسديدة رائعة لعبدالإله المالكي عند الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 49، توج البريكان حضوره بهدف السبق للأخضر السعودي بعد لمسات ثنائية رائعة من قِبل قائد الأخضر سالم الدوسري وسلطان الغنام قبل أن تصل الكرة للبريكان الذي أودعها شباك حارس عمان فايز الرشيدي.



وعند الدقيقة 71 كاد لاعب عمان المنذر علوي يحرز هدف التعادل لولا يقظة حارس الأخضر محمد العويس.



ودفع مدرب الأخضر بخدمات الثنائي عبد الله الخيبري وصالح الشهري بدلاً عن المالكي والبريكان.



وعند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع 5+90 أنقذ العويس مرماه من هدف التعادل ببراعة.



بتلك النتيجة حافظ المنتخب السعودي على الصدارة برصيد 19 نقطة.